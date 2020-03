METEO ITALIA – Maltempo e NEVE, vortice DEPRESSIONARIO in azione: tutti i dettagli

PREVISIONI METEO – Minimo in transito dall’alto Tirreno fin verso l’estremo SUD, vediamo tutti dettagli nell’editoriale del primo mattino

Buongiorno e bentrovati a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano. Un vortice depressionario in approfondimento tra Mar Ligure ed alto Tirreno tenderà a determinare condizioni di generale maltempo sulla nostra Penisola, specie lungo le aree costiere. Molte nubi su quasi tutte le regioni italiane, anche se fenomeni praticamente assenti sulle zone adriatiche e al Nord Est. Qualche fiocco di neve farà nuovamente la sua comparsa a ridosso dei rilievi alpini, dopo che la scorsa settimana il transito di due perturbazioni nord atlantiche ha fatto in modo che uno spesso manto si depositasse fin verso le quote medio-basse. Nelle prossime ore le piogge tenderanno a spostarsi sulle Isole maggiori, con un miglioramento generale atteso già nel corso della nottata.

Forte pioggia su Genova in questo momento, il peggioramento entra nel vivo sulla Liguria

Si tratterà infatti di un peggioramento piuttosto rapido ma che potrebbe risultare a tratti intenso sui settori costieri di Sicilia e Sardegna maggiormente esposti all’instabilità. Piogge di debole o moderata intensità stanno già interessando invece la Liguria in questi minuti, ma con assenza di attività elettrica significativa. Fenomeni particolarmente intensi vengono registrati sulla città di Genova, dove sta piovendo con scrosci significativi. Più all’asciutto resta lo spezzino, dove nelle prossime ore sono comunque attese precipitazioni in intensificazione.

Quota neve prevista nelle prossime ore, tornano i fiocchi sulle Alpi

Per quanto riguarda la neve, come detto i fenomeni non risulteranno di grossa entità: ad essere interessati soprattutto saranno i settori alpini nord occidentali e i rilievi della Lombardia, con i fiocchi che si terranno intorno ad una quota media di circa 800-1000 metri. Raramente più in basso. Dall’animazione satellitare si nota come già in questi minuti il fronte perturbato stia già interessando gran parte delle Alpi.