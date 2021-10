METEO ITALIA – MALTEMPO in arrivo per OGNISSANTI con PIOGGE e NEVE sulle Alpi

Meteo Italia, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il mese di ottobre si avvia verso la sua conclusione con tempo in graduale peggioramento sull’Italia. Dando uno sguardo al pattern barico presente sul comparto Euro-Atlantico, si osserva infatti come l’anticiclone si stia gradualmente ritirando verso ovest favorendo un calo barico sull’Italia. Correnti umide e piovose, pilotate da una profonda bassa pressione, pari a 973 hPa, posizionata sull’Irlanda, riescono quindi a raggiungere il Mediterraneo centrale. La prima parte del mese di novembre sarà caratterizzata da una fase decisamente autunnale, con neve in arrivo sulle Alpi.

Meteo Halloween con tempo incerto al Nordovest e settori occidentali

Meteo Halloween – Previsioni meteo per oggi, domenica 31 ottobre. La giornata odierna vedrà l’Italia attraversata da una copertura nuvolosa irregolare, per l’ingresso di una prima perturbazione atlantica. Deboli piogge saranno attese sulle regioni di Nordovest e Sardegna, in parziale estensione alle coste tirreniche di Lazio e Toscana. Meteo in peggioramento dalla sera anche su Campania, Calabria meridionale e Sicilia, con fenomeni intensi in arrivo sull’Isola, specie settori occidentali.

Meteo Ognissanti all’insegna del maltempo!

Meteo Ognissanti – L’avvio di settimana sarà all’insegna del maltempo sull’Italia. La vasta saccatura nord atlantica, in discesa sul Mediterraneo centrale, favorirà nella giornata di lunedì la genesi di una bassa pressione sul mar Ligure in spostamento verso l’alto Adriatico. Il tempo risulterà perturbato ad iniziare dal nord Italia e Toscana, con piogge diffuse nel corso del mattino. Il fronte Atlantico scivolerà rapidamente verso sudest, raggiungendo il centro Italia e la Campania nel corso del pomeriggio ed entro la fine del giorno le restanti regioni meridionali. Attese piogge e temporali anche intensi specie al nord e sul versante tirrenico, con accumuli localmente oltre i 100 mm sui settori prealpini centro-orientali e Liguria di Levante, mentre oltre i 50 mm sui settori interni di Lazio e Toscana nonché sulla Sardegna occidentale.