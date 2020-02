METEO ITALIA – MALTEMPO in arrivo sullo stivale, la Protezione Civile emette un’ALLERTA, ecco le città interessate

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche carattere di rovescio o breve temporale, sui settori tirrenici di Calabria e Basilicata, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, su Campania meridionale e settore tirrenico della Calabria meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, su Marche, Umbria orientale, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo e Molise, Puglia, resto di Campania, Basilicata e Calabria e sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: sui settori alpini orientali, con apporti al suolo da deboli a moderati generalmente al di sopra dei 1200-1500 m. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale e sensibile aumento le minime al Centro-Sud. Venti: da forti a burrasca nord-occidentali sui settori settentrionali adriatici, sulle zone alpine orientali e su Marche, Sardegna e settori tirrenici di Toscana e Lazio; forti dai quadranti occidentali sulle regioni meridionali con temporanee raffiche di burrasca e rotazione da Nord-Ovest. Generale attenuazione dalla serata. Mari: da molto mossi ad agitati i bacini occidentali, in attenuazione nel pomeriggio. Molto mossi i restanti bacini, localmente agitati l’Adriatico Meridionale e lo Ionio Settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo un iniziale miglioramento con condizioni meteo generalmente stabili e asciutto nel corso del pomeriggio odierno, l’ Italia sta assistendo in queste ore ad un nuovo peggioramento dato dall’ingresso di un ulteriore perturbazione di origine polare marittima , che risulterà anch’essa piuttosto rapida. Piogge e occasionali temporali stanno colpendo l’alto versante tirrenico, in particolar modo la Toscana settentrionale, con fenomeni anche intensi sulle aree pedemontane dell’Appennino Tosco-Emiliano. Nelle prossime ore l’instabilità si estenderà verso meridione, interessando anche Lazio e Campania, soprattutto zone interne.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo appena riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 28 febbraio 2020: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-C, Basi-D. Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Interessati quindi dall’allerta i seguenti capoluoghi: Vibo Valentia, Cosenza, Reggio Calabria.