Meteo Roma – Piogge e temporali con una settimana pienamente instabile

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede un cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale con l’ingresso di correnti umide e instabili di origine atlantica, responsabili di un peggioramento delle condizioni meteo su buona parte della Penisola, specie al Centro-Nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata caratterizzata da tempo instabile sul Lazio.

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge sparse, più probabili sui settori settentrionali della regione e lungo le coste.

Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e locali temporali, che potranno interessare anche la città di Roma.

In serata e nella notte persiste il maltempo con precipitazioni diffuse, a tratti anche di moderata intensità.

Temperature in calo nei valori massimi, comprese tra circa +14/+16°C di minima e +18/+20°C di massima. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà ancora condizioni di tempo instabile.

Al mattino nuvolosità diffusa con piogge intermittenti su gran parte del Lazio.

Al pomeriggio ancora rovesci e possibili temporali, alternati a brevi pause asciutte.

Dalla serata tendenza ad una lieve attenuazione dei fenomeni, ma con cieli ancora nuvolosi.

Temperature senza grandi variazioni, con valori compresi tra circa +14/+15°C di minima e +19/+21°C di massima.

Correnti umide e instabili per gran parte della settimana

Il flusso di correnti umide continuerà a interessare il Mediterraneo centrale anche nei prossimi giorni, mantenendo condizioni variabili e a tratti instabili sul Lazio, con alternanza tra piogge e schiarite.

Nella seconda parte della settimana è atteso un graduale miglioramento, con fenomeni meno frequenti e maggiori aperture.

Nel weekend possibile un rinforzo dell’alta pressione, con tempo più stabile e temperature in aumento, riportando un clima più mite e primaverile.

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