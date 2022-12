Meteo Italia – Mese di Gennaio con un possibile sblocco in vista. L’Inverno avrà la sua rivincita?

Situazione meteo attuale

Ben ritrovati e buone feste cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra la presenza di un vasto campo d’alta pressione disposto da ovest verso est su gran parte del bacino Mediterraneo, abbracciando anche l’Italia con i suoi 1025 hPa. Condizioni meteo stabili in Italia, salvo qualche piovasco sulle regioni di nord-ovest, dove avremo qualche disturbo. Nuova rimonta anticiclonica in arrivo nel weekend tra San Silvestro e Capodanno, ma intanto vediamo i dettagli per la giornata odierna.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 31 Dicembre: AL NORD: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge sparse e neve sui rilievi oltre i 1400-1600 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in rialzo. In serata ancora molte nuvole con residui fenomeni su Liguria e Alpi occidentali. AL CENTRO: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con deboli piogge su Toscana e coste laziali. Al pomeriggio ancora piogge sulla Toscana, asciutto altrove con locali schiarite. In serata deboli piogge tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Sardegna, Campania e Molise. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti da nuvolosità bassa su Sardegna e settori tirrenici. Come anticipato quest’oggi le precipitazioni potranno interessare non solo il nord Italia ma anche i settori Tirrenici centrali. Vediamo la tendenza per il weekend di Capodanno.

Rimonta anticiclonica per San Silvestro e Capodanno

Meteo weekend – Gli ultimi giorni dell’anno saranno ancora condizionati nuovamente da stabilità atmosferica: il modello GFS conferma una nuova espansione proprio a ridosso del 31 Dicembre che potrebbe portare molto caldo e stabilità in Italia; negli ultimi giorni a ridosso di Capodanno avremo temperature appena al di sopra della media del periodo, anche di 4-6°C; per quanto riguarda le precipitazioni è previsto un surplus pluviometrico sull’arco Alpino, mentre sul resto della penisola le precipitazioni risulteranno in media o al di sotto di essa. Per il seguito ancora calma piatta.

Inizio Gennaio tra luci e ombre

L’Inverno sembra essersi messo in disparte da un pò di tempo a questa parte: anche per l’avvio di Gennaio le emissioni modellistiche non mostrano particolari variazioni: infatti il modello Europeo ipotizza una vasta anomalia termica sul vecchio continente (anche dell’ordine di +2/+4°C) che andrebbe ad indicare una presenza piuttosto ingombrante dell’alta pressione per l’avvio del nuovo anno. Da segnalare l’ipotesi del modello Americano, che mostra un possibile affondo d’aria fredda solo dal primo fine settimana del 2023. Ancora presto per capire la validità di questa emissione.

