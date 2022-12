Meteo – Anticiclone no-stop porta stabilità e mitezza fino a Capodanno, salvo piogge al Nord nei prossimi giorni

Flusso zonale sull’Europa

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Dopo una prima metà di dicembre piuttosto dinamica sull’Italia, le festività natalizie sono dominate dalla stabilità. Il ricompattamento del vortice polare ha portato una ripresa del flusso zonale sul vecchio continente, con depressioni e aria fredda che vanno a scorrere alle medio-alte latitudini, mentre alle basse latitudini troviamo troviamo un vasto campo di alta pressione disteso lungo i paralleli e che va a proteggere anche la Penisola Italiana. Tempo dunque stabile in Italia, ma non mancheranno nebbie, foschie e nubi basse su alcuni settori, come vedremo di seguito.

Tempo stabile nella giornata odierna con qualche pioggia tra Liguria e Toscana

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 28 Dicembre: AL NORD: Al mattino nebbie e nubi basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora molte nuvole, pioviggini in Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nebbie e nubi basse su coste e pianure e deboli piogge sulla Liguria. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa, ampi spazi di sereno in Appennino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo in prevalenza asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, deboli piogge in Toscana. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti su coste e pianure. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità bassa su coste e pianure delle regioni peninsulari, ampi spazi di sereno altrove. Qualche pioggia al Nord nei prossimi giorni, ma con tempo nel complesso stabile fino a Capodanno. Vediamo di seguito la tendenza

Lieve flessione dell’alta pressione con piogge al Nord e neve sulle Alpi

Una struttura depressionaria attualmente presente tra Islanda e Isole Britanniche e in movimento verso levante, nei prossimi giorni andrà ad erodere il bordo settentrionale del vasto campo di alta pressione, con un cavetto d’onda che andrà parzialmente ad interessare la Penisola Italiana tra giovedì e venerdì. Piogge sono infatti attese al Nord, specie tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Attesa qualche nevicata sulle Alpi fino a quote medie. Qualche pioggia in arrivo anche tra Toscana, Umbria e Lazio. Continua invece la fase stabile al Sud e sulle Isole con nubi basse su coste e pianure. Nuovo rinforzo dell’alta pressione atteso per Capodanno, con richiamo caldo sull’Europa.

Meteo Capodanno: le ultime da parte dei modelli matematici

Gli ultimi giorni dell’anno potrebbero ancora essere condizionati dal promontorio d’alta pressione sub-tropicale: il modello GFS ipotizza una nuova espansione proprio a ridosso del 31 Dicembre che potrebbe portare molto caldo e stabilità in Italia. D’altra parte il modello europeo nella sua ultima emissione ipotizza uno scenario molto simile: secondo l’EFFIS nella settimana che precede il Capodanno avremo temperature appena al di sopra della media del periodo; per quanto riguarda le precipitazioni è previsto un surplus pluviometrico sull’arco Alpino, mentre sul resto della penisola le precipitazioni risulteranno in media o al di sotto di essa. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi aggiornamenti meteo.

