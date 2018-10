Meteo Italia: migliora su gran parte della Penisola, persistono intensi temporali sulle isole maggiori . Dettaglio sul tempo previsto nei prossimi giorni

Meteo Italia: migliora su gran parte della Penisola, persistono intensi temporali sulle isole maggiori – La situazione meteo in Italia vede l’approfondimento di un centro depressionario sul basso Tirreno che nelle prossime ore darà vita a nuove piogge e temporali specialmente nel sud della Sardegna e sulla Sicilia. Tuttavia, il tempo tenderà a migliorare progressivamente su gran parte della Penisola grazie alla rimonta dell’anticiclone che ci terrà compagnia almeno fino all’inizio della prossima settimana. Temperature in aumento quindi, specie nei valori massimi, che testimoniano come l’aria Atlantica stia ancora faticando molto a raggiungere le basse latitudini meridionali. Nel week end persisteranno, specie nella giornata di sabato, temporali diffusi sulla Sicilia centro-occidentale mentre tenderà a migliorare anche sulla Sardegna.