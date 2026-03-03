Meteo domani 4 marzo: condizioni di tempo per lo più asciutto in Italia ma con alcune eccezioni

Situazione sinottica europea
Mentre una goccia fredda sprofonda verso il nord Africa un campo di alta pressione prova ad imporsi tra Mediterraneo ed Europa centrale con massimi fino a 1025 hPa. Condizioni di tempo per lo più asciutto in Italia salvo alcune eccezioni. Flusso perturbato che si muove invece alle latitudini più elevate con diversi minimi al suolo soprattutto tra Groenlandia e Islanda, profondi fino a 980 hPa.
Previsioni meteo per domani, 4 marzo
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste e pianure e sole prevalente altrove. Al pomeriggio attese maggiori schiarite ma ancora locali addensamenti bassi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie e nubi basse specie lungo la Pianura Padana. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 4 marzo
Al Centro: Al mattino molta nuvolosità su tutte le regioni ma tempo asciutto, salvo delle pioviggini sui settori tirrenici. Al pomeriggio locali precipitazioni nelle zone interne e versante adriatico, neve in Appennino solo dai 1700-1800 metri. In serata torna il tempo asciutto con anche ampie schiarite sul versante tirrenico. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 4 marzo
Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al mattino ma con molta nuvolosità in transito, maggiori spazi soleggiati su Isole Maggiori e Calabria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse tra Molise, Puglia e Basilicata e cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a molto mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.