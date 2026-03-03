Meteo domani 4 marzo: condizioni di tempo per lo più asciutto in Italia ma con alcune eccezioni

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al mattino ma con molta nuvolosità in transito, maggiori spazi soleggiati su Isole Maggiori e Calabria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse tra Molise, Puglia e Basilicata e cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a molto mossi.