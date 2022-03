METEO – ITALIA nel mirino di un nuovo IMPULSO ARTICO nel WEEKEND, con MALTEMPO INVERNALE: i dettagli

Torna il bel tempo sull’Italia

L’allontanamento verso il settore balcanico della perturbazione artica che fino a ieri ha interessato la nostra Penisola, ha determinato nella giornata odierna un miglioramento generale delle condizioni meteo che si sono tramutate in generale stabilità soprattutto dalla seconda parte della mattinata di oggi. Ultime note di maltempo avevano infatti interessato le aree tirreniche della Sicilia (dove peraltro vigeva un’allerta meteo della Protezione Civile) con nevicate a quote relativamente basse.

Stabilità in difficoltà già nella giornata di domani

A seguito dell’allontanamento della suddetta perturbazione, un campo di Alta pressione di matrice azzorriana sta timidamente cercando di recuperare terreno verso il Mediterraneo centrale. Questa condizione tuttavia subirà una battuta d’arresto già dalla giornata di domani giovedì 3 marzo, quando un peggioramento riguarderà le regioni centro-meridionali, con l’ingresso di rovesci blandi e localizzati su alcuni settori della Sardegna (specie occidentali). PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Da venerdì peggioramento più organizzato

Un nuovo impulso di stampo artico va profilandosi sulla nostra Penisola a partire dalla giornata di venerdì 4 marzo e si protrarrà per tutto il prossimo fine settimana, come vedremo nel presente editoriale. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, maltempo tornerà ad interessare alcuni settori del Paese nella giornata di venerdì 4, in particolare con rovesci sparsi che si attiveranno sulle regioni centrali, su Campania e Calabria. Nel weekend un calo delle temperature è in arrivo, con abbassamento della quota neve, come vedremo nel prossimo paragrafo.

