METEO – Ultime note di MALTEMPO, con PIOGGE e NEVICATE residue: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: nessun fenomeno significativo. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime basse al Centro-Nord della penisola e nelle zone vallive interne del Sud e delle isole maggiori, fino a localmente molto basse sulla pianura emiliana e nelle zone pianeggianti e vallive interne del Centro. Venti: forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche di burrasca, su Puglia centro-meridionale, settori ionici di Basilicata e Calabria e settori occidentali e meridionali della Sicilia; inizialmente e localmente forti dai quadranti settentrionali sul resto del meridione e sui settori costieri abruzzesi e molisani, in attenuazione. Mari: molto mosso, fino ad agitato al largo, lo Ionio; molto mossi l’Adriatico meridionale, lo Stretto di Sicilia e inizialmente il Tirreno meridionale e l’Adriatico centrale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Le ultime note di maltempo interesseranno le aree tirreniche della Sicilia nella prima metà di domani mercoledì 2 marzo, con rovesci tuttavia sempre più localizzati e sempre più deboli, con fiocchi fin sui 500/700 metri. A partire infatti già dalla tarda mattinata le condizioni meteo torneranno generalmente stabili sul nostro Paese, grazie all’allontanamento della perturbazione che ha quest’oggi interessato la nostra Penisola. Le temperature si manterranno tuttavia intorno alla media del periodo se non inferiori ad essa. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

E’ fin qui trascorsa una giornata contrassegnata dal maltempo sulla nostra Penisola che ha interessato principalmente il settore adriatico centro-meridionale e il basso versante tirrenico, a causa dell’arrivo di un impulso artico dai quadranti nordorientali. L’afflusso di correnti più fredde ha inoltre determinato nevicate a quote relativamente basse, di collina. In serata le condizioni meteo volgeranno mediamente ad un miglioramento, con piogge e nevicate che si localizzano solo su alcune aree del Paese ( scopri dove ).

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 2 marzo 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico