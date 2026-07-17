Meteo – Italia nella morsa del caldo africano, con qualche temporale ancora in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli

Tempo stabile e asciutto sull’Italia

Stabilità e bel tempo avvolgono gran parte della nostra Penisola nella giornata odierna, grazie ad un robusto e possente campo di Alta pressione di origine africana sul bacino del Mediterraneo centrale. I cieli risultano perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con qualche isolato temporale solo sul settore alpino. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Nonostante una certa localizzazione dei fenomeni prevista già ieri per la giornata odierna, la Protezione Civile aveva diffuso un’allerta valida per alcuni settori per quest’oggi. Piogge, temporali e occasionali grandinate si distribuiscono in maniera isolata lungo l’arco alpino, mentre il resto della nostra Penisola quest’oggi assiste, ancora una volta, a condizioni meteo di evidente stabilità e bel tempo.

Italia nella morsa del caldo africano, con qualche temporale anche nelle prossime ore

Gli effetti dell’Anticiclone africano saranno evidenti anche nel corso delle prossime ore su larga parte della nostra Penisola, dove le condizioni meteo si manterranno visibilmente stabili e asciutte e accompagnate da cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Qualche rovescio o temporale potrà tuttavia ancora insistere per la serata in particolare sul Trentino Alto Adige, con fenomeni occasionalmente anche intensi e con possibili grandinate.

Ennesima notte tropicale in arrivo sulla maggior parte del Paese

L’Italia rimane nella morsa del caldo africano nonostante le poche eccezioni di maltempo previste per la serata, con temperature decisamente elevate anche nelle ore notturne, con caldo disagevole. L’ennesima notte tropicale, cioè una notte in cui le temperature non riescono a scendere al di sotto dei +20°C, è in arrivo sulla stragrande maggioranza del Paese, con picchi anche oltre i +25°C su alcune delle aree costiere.

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