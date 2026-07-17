Meteo Roma – Caldo intenso e sole prevalente, weekend ancora rovente sul Lazio

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo ancora dominata da un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana, alimentato da masse d’aria molto calde in risalita dal Nord Africa. L’alta pressione continua a garantire condizioni meteo in prevalenza stabili e soleggiate su buona parte dell’Italia, con caldo intenso soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Qualche disturbo potrà invece interessare il Nord, specie i settori alpini, dove non si escludono acquazzoni e temporali pomeridiani. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi, venerdì 17 luglio

Giornata di venerdì caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su Roma e su gran parte del Lazio. Al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi, con clima già caldo dalle prime ore del giorno. Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere sulla Capitale e sui settori costieri, mentre qualche locale addensamento potrà formarsi a ridosso dell’Appennino, senza fenomeni significativi.

Tra la serata e la notte si rinnoveranno condizioni meteo stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima ancora caldo nelle aree urbane. Temperature molto elevate su Roma, comprese tra +22/+23°C di minima e +36/+37°C di massima.

Meteo Roma domani, sabato 18 luglio

La giornata di domani sarà ancora pienamente estiva sul Lazio. Al mattino attesi cieli sereni su Roma e su gran parte della regione, con tempo asciutto e caldo in rapido aumento. Nel corso del pomeriggio poche variazioni, con sole prevalente sulla Capitale e temperature molto elevate nelle ore centrali del giorno; locali addensamenti potranno interessare solo i rilievi interni.

In serata e nella notte tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, comprese su Roma tra +23/+24°C di minima e +37/+38°C di massima. Caldo intenso e afa in aumento soprattutto nelle zone più urbanizzate.

Weekend ancora rovente sul Lazio

Nel corso del weekend l’anticiclone africano resterà ben saldo sul Mediterraneo centrale, favorendo condizioni meteo stabili e soleggiate anche su Roma e sul Lazio. Sabato sarà probabilmente la giornata più calda, con massime sulla Capitale prossime ai +38°C e valori localmente superiori nelle pianure interne della regione.

Anche domenica il tempo si manterrà in prevalenza stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo ancora intenso, seppur con una possibile lieve attenuazione rispetto ai picchi del giorno precedente. Le temperature minime resteranno elevate, rendendo le notti piuttosto calde soprattutto nel centro urbano e nelle aree più cementificate.

Caldo ancora presente a inizio settimana, poi possibile calo termico

La prima parte della prossima settimana dovrebbe vedere ancora condizioni meteo estive su Roma e sul Lazio, con sole prevalente e temperature superiori alle medie del periodo. Le massime sulla Capitale potranno mantenersi intorno ai +36/+37°C almeno fino a lunedì, con caldo intenso soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Un calo termico più evidente potrebbe arrivare tra martedì e mercoledì, quando l’ingresso di correnti leggermente meno calde favorirà una diminuzione delle temperature. Al momento non si intravede un vero peggioramento organizzato sulla Capitale, ma solo una graduale attenuazione della calura più intensa.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile e soleggiato nei prossimi giorni, con caldo intenso e temperature molto elevate almeno fino al weekend. Possibile lieve attenuazione della calura nel corso della prossima settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!