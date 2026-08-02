Meteo – Italia nella morsa del caldo africano, ma non mancherà qualche temporale

Situazione meteo

Situazione sinottica caratterizzata da una saccatura distesa dalla Scandinavia sino al medio Atlantico europeo. In tal modo persistono calde correnti meridionali sul Mediterraneo, con promontorio subtropicale ben saldo sull’Italia dove permangono condizioni meteo estive con tanto sole e caldo intenso da nord a sud.

Domenica con caldo intenso, ma anche qualche temporale

Giornata odierna caratterizzata da condizioni meteo estive al mattino da nord a sud con sole prevalente. Nel corso del pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sui settori alpini, settori montuosi della Sicilia ed Appennino in parziale estensione ai settori interni tra Campania e basso Lazio. Rapido miglioramento serale con cieli stellati nottetempo. Caldo ancora intenso con valori massimi attorno ai +35/+38 al centro-nord e punte sino a +40°C sull’Emilia, zone interne tra Lazio, Umbria meridionale e bassa Toscana. Punte di +40°C anche sul nord della Puglia, Basilicata e zone interne della Sardegna. Più contenuti i valori lungo le coste del sud e Liguria, ma sempre con afa.

Prossima settimana caldo che non darà tregua

Modello europeo probabilistico mostra anomalie di pressione positive sull’Europa meridionale anche per la prossima settimana, mentre negative sul vicino Atlantico. Atteso ancora tempo estivo sull’Italia con caldo intenso che non mollerà facilmente la presa ed insisterà anche per la prima decade del mese di agosto. Non mancherà qualche disturbo sui settori montuosi e pedemontani, sole prevalente in pianura e lungo le coste.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.