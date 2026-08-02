Meteo – Caldo intenso e temporali pomeridiani: l’anticiclone resiste anche la prossima settimana

Quadro meteorologico generale

La situazione sinottica vede una vasta saccatura estesa dalla Scandinavia fino al settore centrale dell’Atlantico europeo. Questa configurazione continua a richiamare correnti molto calde dai quadranti meridionali verso il bacino del Mediterraneo, dove resta ben strutturato un promontorio anticiclonico di origine subtropicale. Sull’Italia persistono quindi condizioni pienamente estive, con sole prevalente e temperature elevate da nord a sud.

Domenica molto calda, ma con temporali sui rilievi

La giornata odierna sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato durante le ore mattutine su gran parte della Penisola. Nel pomeriggio aumenterà però l’instabilità sui settori alpini, sui rilievi della Sicilia e lungo la dorsale appenninica, con acquazzoni e temporali che potranno raggiungere localmente anche le aree interne della Campania e del basso Lazio. Tra la sera e la notte è atteso un rapido miglioramento, con fenomeni in esaurimento e cieli nuovamente sereni o poco nuvolosi.

Il caldo resterà molto intenso, con temperature massime generalmente comprese tra +35°C e +38°C sulle regioni centro-settentrionali. Punte fino a +40°C saranno possibili sull’Emilia, nelle aree interne tra Lazio, Umbria meridionale e bassa Toscana, oltre che sul nord della Puglia, sulla Basilicata e nelle zone interne della Sardegna. Valori leggermente più contenuti sono attesi lungo le coste meridionali e sulla Liguria, dove il clima risulterà comunque particolarmente afoso.

Caldo persistente anche durante la prossima settimana

Le più recenti elaborazioni probabilistiche del modello europeo continuano a mostrare anomalie positive della pressione sull’Europa meridionale, mentre valori inferiori alla media restano presenti sul vicino Atlantico. Questa configurazione favorirà ancora condizioni pienamente estive sull’Italia, con il caldo che difficilmente allenterà la presa e potrebbe accompagnarci per buona parte della prima decade del mese di agosto.

Non mancheranno tuttavia locali disturbi pomeridiani sui settori montuosi e nelle vicine aree pedemontane, mentre sulle pianure e lungo le coste prevarranno condizioni stabili, asciutte e prevalentemente soleggiate.

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