Meteo – Italia nella morsa del maltempo con piogge e temporali anche nelle prossime ore, i dettagli

Instabilità torna protagonista sull’Italia

Da qualche giorno si è assistito al ritorno del maltempo a tratti anche diffuso sulla nostra Penisola, dovuto all’affondo di una saccatura depressionaria di matrice atlantica che ha a sua volta innescato una ciclogenesi sul Mediterraneo centrale, responsabile non solo di piogge e temporali, ma anche di un calo delle temperature. L’instabilità torna quindi protagonista sullo stivale e con la Protezione Civile che è tornata ad emettere allerta su alcune aree del Paese, dopo un mese di Ottobre trascorso prevalentemente all’insegna della stabilità, bel tempo e temperature miti.

Maltempo in spostamento verso sud

Se fino alla giornata di ieri le piogge e i temporali avevano interessato principalmente i settori centro-settentrionali del Paese, in quella odierna lo spostamento del fronte instabile verso sud ha fatto sì che il maltempo coinvolgesse anche il sud, mentre al nord è in atto un miglioramento grazie all’ingresso di correnti settentrionali sì più fresche, ma più secche. Pertanto, le temperature appaiono in calo in tutta la Penisola, su valori più consoni al periodo.

Prossime ore ancora maltempo sull’Italia

Se la prima parte della giornata odierna ha visto interessati dal maltempo soprattutto le regioni meridionali, con fenomeni localmente anche intensi, le condizioni meteo in questi settori nelle prossime ore tenderanno a un miglioramento, anche se in un contesto ancora, in alcuni casi, perturbato (ad esempio nelle zone interne della Basilicata, e su Sicilia e parte della Calabria tirreniche stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo). Peggiora invece decisamente su altre aree dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo su Abruzzo-Molise, fenomeni localmente anche intensi

Condizioni meteo che pertanto tenderanno ad un ulteriore peggioramento nelle zone di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale con fenomeni che localmente potrebbero risultare anche particolarmente intensi, in particolare sull’Appennino abruzzese. Qualche rovescio non è escluso anche sulle aree più meridionali delle Marche, mentre altrove, fatte salve le zone menzionate anche nel precedente paragrafo, le condizioni meteo risulteranno più stabili e asciutte, con ampie schiarite al nord e medio Tirreno, dove il clima apparirà particolarmente frizzantino grazie alla ventilazione settentrionale.

