METEO – ITALIA nella TRAPPOLA del MALTEMPO: la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: residue, nella prima parte della giornata, a carattere sparso con rovesci o temporali, su Sicilia, Calabria meridionale e ionica centrale e sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati sulla Sicilia settentrionale; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Toscana centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Toscana, su Lazio, Sardegna occidentale e Campania occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile aumento nei valori massimi sui settori alpini e sulla Sardegna. Venti: da forti a burrasca: settentrionali su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, in attenuazione; occidentali su Sardegna e dalla sera su Toscana e Lazio. Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini occidentali e meridionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

L’ Italia rimane succube del maltempo a causa dell’arrivo di una nuova saccatura di origine polare marittima , con un peggioramento che interesserà dapprima la Toscana nel pomeriggio di domani sabato 4 dicembre per poi estendersi rapidamente sui settori tirrenici centro-meridionali (ad eccezione della Sicilia ). I fenomeni, possibilmente accompagnati da attività elettrica, saranno mediamente moderati e localmente intensi. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Dopo una giornata caratterizzata dal maltempo su buona parte delle regioni meridionali, specie tirreniche, con l’arrivo di piogge e occasionali temporali, la serata non sortirà grosse variazioni. Piogge e possibili temporali interesseranno infatti ancora il sud, in particolare la Sicilia (specie tirrenica), la Calabria e il Salento, mentre altrove è previsto un miglioramento. Rimane relativamente più stabile e asciutto al centro-nord, con clima piuttosto freddo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 4 dicembre 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.