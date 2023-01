Meteo Italia – Neve in arrivo al nord, fiocchi fino a quote pianeggianti ecco dove

Situazione meteo attuale

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! La seconda perturbazione della settimana sta portando precipitazioni abbondanti sulle regioni del centro-sud. Al momento l’aria polare sta continuando a spingere, con un vero e proprio lobo del vortice polare posizionato sull’Europa centrale; sono attese diverse fasi perturbate che porteranno neve via via a quote più basse. Vediamo di seguito le previsioni meteo dettagliate per oggi.

Previsioni meteo per oggi, 17 Gennaio

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 17 Gennaio: AL NORD: Al mattino fenomeni possibili su Alpi occidentali, Liguria ed Emilia Romagna, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio cieli nuvolosi con precipitazioni diffusi, nevose a quote prossime al piano tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, più asciutto sulla Romagna. In serata ancora fenomeni sui settori centro-orientali con neve a quote molto basse o di pianura tra Lombardia ed Emilia Romagna, oltre i 100-400 metri altrove. AL CENTRO: Al mattino nuvolosità in transito con piogge sparse e temporali, neve in Appennino oltre i 1300-1500 metri, più asciutto sulle coste adriatiche. Al pomeriggio tempo instabile con precipitazioni sparse, più intense sul Lazio. In serata insiste il maltempo con piogge e temporali sparsi e neve in calo sull’Appennino fin verso i 1300 metri. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino piogge e temporali su Sardegna, Campania e Basilicata, più asciutto su settori adriatici e Sicilia. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto tra Campania, Basilicata e alta Calabria con possibilità di temporali anche intensi, piogge sparse anche sulla Sardegna, più asciutto altrove. In serata ancora piogge e temporali sui medesimi settori, variabilità asciutta altrove.

In arrivo le prime perturbazioni di stampo polare

Focus Inverno – Nella prima parte di questa settimana il maltempo invernale interesserà tutta la nostra penisola, con condizioni meteo a tratti perturbate. L’aria fredda farà ingresso sull’Italia a più riprese, in una prima fase di estradizione polare. La neve cadrà fino a quote molto basse al Nord Italia e generalmente a quote medie al Centro-Sud. Neve che risulterà però piuttosto abbondante sia sulle Alpi che lungo l’Appennino, specie centro-settentrionale.

Focus neve al nord: ecco le città coinvolte

Quest’oggi, Martedì 17 Gennaio attesa neve a bassa quota su moltissime città del nord Italia: imbiancate Asti, Cuneo, Alessandria, Verbania e Vercelli (con accumuli esigui); neve mista sulla Pianura Padana tra Milano, Lodi e Cremona, con accumulo moderato tra Como, Varese, Lecco, Sondrio e Bergamo. In Trentino, neve fin verso la val d’Adige a Trento e Bolzano ed in Veneto su Belluno (sul resto della regione neve fin verso i 300 metri di quota). Neve anche copiosa su Tarvisio e sui settori al di sopra dei 300 metri in Friuli.

