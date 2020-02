METEO ITALIA – NEVE in arrivo nei prossimi giorni, sarà l’ennesimo fuoco di paglia o un colpo di coda dell’INVERNO?

Meteo Italia: Anticiclone prevalente in Italia

L’anticiclone a largo delle Isole Azzorre si allunga verso est fino a raggiungere il Mediterraneo centrale e la Penisola Balcanica con valori di pressione intorno a 1030 hPa. Sull’Italia si avvertono gli effetti dell’Anticlone con il sole e il clima già primaverile al centro-sud, mentre Il Flusso perturbato atlantico che scorre sull’Europa centrale con maltempo accompagnato da forti venti lambisce il nord Italia con nubi e qualche pioggia in queste ore sulle regioni occidentali. Tuttavia con un Vortice polare sempre piuttosto compatto le depressioni agiscono principalmente alle alte latitudini.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Tempo stabile per tutto l’arco della giornata al nord Italia con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per il transito di nubi innocue. Ampie schiarite su tutte le regioni centrali, sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione anche in serata con prevalenza di cieli sereni ovunque. Residue nubi al mattino e al pomeriggio sulle regioni Peninsulari meridionali e nel nord della Sicilia ma senza fenomeni. Cieli tersi in serata con tempo stabile. Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie o in lieve calo le minime.

Peggioramento METEO in arrivo nei prossimi giorni

Bel tempo in gran parte dell’Italia in queste ore con il sole al centro-sud, nubi e qualche nota d’instabilità al nord. Tuttavia da domani aumenteranno le nubi in Italia e avremo del maltempo specie nella giornata di Mercoledì con piogge, acquazzoni e neve in montagna. Si tratterà tuttavia di nevicate di debole o di moderata intensità e fin sotto i 1000 metri di quota sulle Alpi, oltre i 1400 metri invece in Appennino.