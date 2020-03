METEO ITALIA – NEVE in arrivo su diverse regioni, anche a bassa quota: i dettagli

METEO – Forte maltempo e NEVE in arrivo sull’ITALIA, vediamo le aree più a rischio con l’editoriale del primo mattino

Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Un esteso fronte perturbato sta per raggiungere ancora una volta la nostra Penisola, determinando condizioni di maltempo diffuso ed un generale abbassamento delle temperature (specie nei valori massimi). Le ultimissime uscite dei principali centri di calcolo per le prossime ore non fanno altro che confermare l’arrivo di precipitazioni intense sulle regioni settentrionali con aria fredda in arrivo alle quote medie, che permetterà alla neve di scendere fin verso i 400 metri su alcune aree. Vediamo però nel dettaglio la previsione per la giornata odierna e per la successiva mattinata di domani, momento in cui la perturbazione tenderà a muoversi verso le regioni meridionali.

NEVE al Nord Italia, vediamo le aree più esposte oggi giovedì 5 marzo 2020

A partire dalle ore pomeridiane i fenomeni tenderanno ad intensificarsi su Valle d’Aosta, Piemonte e zone interne della Liguria con possibilità che i fiocchi raggiungano la bassa collina specie nell’area di Domodossola e del Cuneese, dove non si escludono accumuli fin verso i 300-500 metri. Si tratterà di una dinamica leggermente diversa rispetto a quella dello scorso di lunedì, quando le precipitazioni registrate sulle regioni del Nord Ovest potrebbero esser risultate più forti rispetto a quanto misureremo oggi. Ma al momento non possiamo dirlo con certezza.

Resto delle Alpi e Appennino ligure-emiliano

Sul resto dell’arco alpino i fiocchi tenderanno inizialmente a scendere a partire dagli 800-1000 metri, ma con successivo calo su Trentino Alto-Adige, Friuli e alto Veneto fin verso i 500-600 metri nelle ore serali e notturne, per il transito della stessa perturbazione atlantica. Sull’Appennino settentrionale sono invece attese nevicate a partire dai 600-700 metri nel corso della nottata.