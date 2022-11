Meteo Italia – Neve in atto sulle Alpi, in arrivo nelle prossime ore anche in Appennino

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! L’aria fredda inizia a fare ingresso sul continente Europeo e sull’italia determinando i primi fenomeni nevosi in montagna; una vasta e robusta saccatura depressionaria si estende dal nord-ovest europeo, verso il bacino Mediterraneo; maltempo che quest’oggi si manifesterà su gran parte della penisola, ma entriamo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD:Al mattino piogge sparse e temporali su tutte le regioni con neve oltre i 1600-1700 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui fenomeni al Nord-Est, ampie schiarite altrove. In serata e in nottata nuvolosità irregolare con locali fenomeni su Alpi e Appennini, nevosi oltre i 1500-1600 metri. AL CENTRO:Al mattino piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, anche intensi tra Umbria e Lazio. Al pomeriggio ancora piogge tra Marche, Abruzzo e Basso Lazio, ampie schiarite altrove. In serata e in nottata nuvolosità irregolare su tutte le regioni, con piogge isolate sui settori tirrenici e asciutto altrove. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino forte maltempo sulla Sardegna e qualche fenomeno tra Molise e Campania, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in estensione alle altre regioni, più asciutto su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge e temporali su tutte le regioni, fenomeni più sporadici in Sardegna.

Fine settimana di maltempo al sud

Focus weekend – Nella giornata di Sabato 5 Novembre, avremo piogge e temporali sulle regioni meridionali, con fenomeni anche intensi specie su Calabria, Campania, Puglia e Basilicata; il minimo di bassa pressione insisterà su queste zone, spostandosi verso sud-est; Domenica 6 Novembre le precipitazioni insisteranno sui settori Adriatici, alimentate da un profondo flusso meridionale; i fenomeni andranno gradualmente ad esaurirsi verso le ore serali, spostandosi sempre più verso il Mediterraneo orientale. Particolare menzione per la neve, che farà ritorno sulle nostre montagne, dopo un lungo periodo d’assenza.

Meteo neve: attesi fenomeni fino a quote di media montagna

La stagione Autunnale solitamente mostra già nel mese di Settembre i primi episodi nevosi anche a quota di media montagna; quest’anno tuttavia complice un alta pressione ben radicata sul nostro territorio, non abbiamo ancora potuto assistere ad episodi precoci di nevicate anche a quote elevate. Come già detto all’importante calo delle temperature (fino ad 8-15°C al settentrione) farà ritorno la neve sulle Alpi: quest’oggi avremo fiocchi fino a 1600-1700 metri su Lombardia e Trentino. Nel pomeriggio grazie al maggiore apporto di aria fredda le precipitazioni nevose si potranno spingere fin verso i 1300 metri. Sarà il turno anche dell’Appennino centro-settentrionale, dove la neve farà ritorno dai 1700 metri tra Venerdì e Sabato. Trattandosi di una tendenza, vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

