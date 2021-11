METEO ITALIA – NOVEMBRE entra nel vivo, ecco la tendenza per l’ultima parte dell’AUTUNNO

Meteo Italia, il tempo in atto

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il tempo in questo primo weekend di novembre si mostra decisamente instabile sulle regioni meridionali e sulle due Isole Maggiori. Una vasta circolazione depressionaria è presente infatti tra le Baleari e l’Algeria, pilotando correnti umide verso il Mediterraneo centrale. Piove in questo avvio di giornata su gran parte del sud Italia, seppur si tratta di fenomeni mediamente di debole intensità, così come su Sicilia e Sardegna. La circolazione orientale addossa nubi anche sul medio Adriatico e Romagna, dove sono presenti deboli pioviggini. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali le precipitazioni si estenderanno anche a Lazio, Umbria e bassa Toscana, mentre una pausa asciutta raggiungerà gradualmente la Calabria, la Basilicata ed il Salento. Stabile sul resto del nord, con ampie schiarite tra Piemonte, Lombardia e settori alpini.

Novembre dinamico anche la prossima settimana

Meteo – Il mese di novembre si manterrà dinamico anche nel corso dei prossimi giorni. La lacuna barica presente tra Baleari, nord Africa e Mediterraneo centrale, stazionerà in loco anche nei prossimi giorni, bloccata dalla presenza di due promontori anticiclonici. Acquazzoni e temporali transiteranno a più riprese in particolare sulle due Isole Maggiori ed occasionalmente anche sui settori del medio-basso Tirreno e del sud Peninsulare. Non si escludono piogge intense ed abbondanti sui settori ionici e sulla Sardegna sud-orientale, in particolare nella prima parte della prossima settimana, quando un impulso freddo in arrivo sul nord Italia andrà a rinvigorire la depressione mediterranea.

Ultima parte dell’Autunno a rischio primi freddi invernali?

Meteo Autunno – La tendenza meteo per l’ultima parte del mese di novembre, quindi della stagione autunnale, appare ancora piuttosto incerta. Secondo i principali modelli matematici il tempo potrebbe mantenersi ancora piuttosto dinamico sul Mediterraneo anche nella seconda parte del mese di novembre. L’anticiclone delle Azzorre sarà piuttosto vivace sul vicino Atlantico, favorendo l’ingresso di nuovi impulsi instabili sull’Italia. Da non sottovalutare il possibile arrivo delle prime manovre invernale sull’Europa centro-orientale, riuscendo ad interessare anche l’Italia, probabilmente settentrionale e del versante Adriatico, tra la seconda e la terza decade del mese.