Meteo Italia – Novembre si prende una rivincita: tornano piogge e maltempo in Italia?

Stabilità piena in Italia, ma con qualche disturbo nuvoloso

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, ecco che in questo weekend un promontorio anticiclonico nord africano va a rinforzarsi sul Mediterraneo ed espandersi su gran parte dell’Europa. Questo porta condizioni meteo stabili in Italia con assenza di piogge, cieli soleggiati, nebbie e nubi basse su coste e pianure ed inoltre un aumento dello smog. Questo è quello che si può definire maltempo anticiclonico.

Valori record registrati in Italia

Focus temperature – Caldo anomalo in questi giorni che ha culminato con la registrazione di un nuovo record di temperatura massima per la località di Capo San Lorenzo (Sardegna) con +34,0°C; tale valore scalza il precedente record del 2004, di +33,6°C. L’aria calda nel corso del weekend apporterà anomalie termiche fino a 10-12 gradi. La bolla calda coinvolgerà anche l’Europa centro-settentrionale portando temperature sopra la media anche di 12-14 gradi dalla Francia alla Scandinavia. Vediamo la tendenza fino alla festività di Ognissanti.

Stabilità fino ad Halloween e Ognissanti

Tendenza meteo – Situazione invariata tra il fine settimana e il Ponte di Ognissanti avremo ancora l’anticiclone ben piazzato tra Mediterraneo ed Europa; contestualmente sul Mediterraneo orientale si andrà ad instaurare una blanda circolazione depressionaria che porterà un. lieve e lento calo delle temperature in Italia a causa delle infiltrazioni di aria fresca da est. I valori comunque risulteranno ancora di sopra delle medie soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud avremo valori più vicini alle medie del periodo. Ma con l’arrivo di novembre arriverà un po’ di fresco? Vediamo di seguito la tendenza meteo per il lungo termine.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza a lungo termine per Novembre 2022

Siamo giunti agli sgoccioli del mese di Ottobre, che ha mostrato una prima parte più dinamica e due pause anticicloniche ben strutturate. Dall’analisi degli ultimi indici teleconnettivi (NAO neutra e Nina moderata) ci si aspetta una maggiore incidenza di anticicloni di blocco sull’Europa occidentale. Questa situazione potrebbe favorire un ritorno delle piogge nel lungo termine, per determinare un novembre complessivamente in media sia dal punto di vista termico che pluviometrico. In pieno accordo sia il modello europeo che NMME; più “pessimisti” i modelli CFS e NASA, che vedrebbero temperature sopra le medie per l’Italia. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.