METEO ITALIA – NUBIFRAGI in arrivo, preoccupano ancora i fiumi: emanata ALLERTA METEO ARANCIONE dalla Protezione Civile, ecco le città interessate

Allerta arancione per rischio idraulico, ecco dove

Sulla base di quanto scritto nel bollettino che vi abbiamo riportato nel precedente paragrafo, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 22 novembre 2019: MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese. Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale. Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali. Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud, Roma. Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia. Toscana: Serchio-Costa, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento. Veneto: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi di: Veneto, Trentino Alto Adige e i seguenti: Parma, Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Genova, Savona, La Spezia, Massa, Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, Roma, Latina, Napoli, Salerno, Avellino.