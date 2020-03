METEO ITALIA: NUBIFRAGI stanno colpendo la penisola. Si temono danni tra LIGURIA e TOSCANA, ecco tutti i dettagli

METEO: AUTENTICI NUBIFRAGI in ITALIA

Un nuovo impulso della saccatura di origine nordatlantica in azione su gran parte dell’Europa favorisce una ciclogenesi sull’alto Tirreno. Giornata all’insegna del maltempo quella odierna su tutte le regioni dell’Italia ma in particolare sulla Liguria, Piemonte, Toscana e Lombardia con piogge, temporali, neve e forti raffiche di vento. Sulla provincia di Genova caduti già oltre 150 mm di pioggia e i fenomeni non sembrano intenzionati a rallentare.

Maltempo anche nei prossimi giorni

Salvo che per un miglioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali durante la giornata di domani con ampie schiarite, durante la settimana in corso tutti i principali modelli confermano un flusso polare decisamente più ondulato in grado di pilotare diverse perturbazioni sul Mediterraneo centrale e in Italia. La giornata di oggi, Lunedì 2 marzo, vedrà maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento dai quadranti occidentali o meridionali.

La primavera potrebbe risultare molto perturbata e a tratti fredda

Il Vortice Polare inizierà a perdere pezzi con la fine della stagione invernale, di conseguenza l’enorme serbatoio di aria molto fredda accumulato fino ad ora sulle regioni Polari dovrà essere dissipato verso sud su tutto l’emisfero boreale, anche in Italia avremo ondate di freddo e neve tardiva? La stagione invernale è stata caratterizzata dal clima mite e precipitazioni scarse in Italia, ma adesso nevicate copiose nevicate interesseranno le Alpi e fin sotto ai 1000 metri di quota.