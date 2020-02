METEO ITALIA: nuova NEVE in arrivo nelle prossime ore, ecco la lista delle regioni più colpite

Meteo Italia: secondo impulso di maltempo in imminente arrivo

Il fronte freddo annunciato da diversi giorni è arrivato sull’Italia e di conseguenza si avvertono gli effetti con le temperature scese anche di 10°c in tutte le regioni. La giornata in Itali è iniziata con condizioni meteo stabili e soleggiate ma procederà con nubi, piogge e nevicate in montagna. La neve infatti potrebbe tornare a cadere nelle prossime ore sia sulle Alpi che in Appennino centro-settentrionale e fino a quote medio-basse. Primi fiocchi previsti al pomeriggio sulle Alpi occidentali di confine per poi procedere sui restanti settori alpini oltre i 500 metri di quota e in Appennino oltre i 1200-1500 metri di quota.

NEVE ITALIA: primi fiocchi nelle prossime ore

Con l’ arrivo della seconda perturbazione della settimana in corso e in un contesto climatico tornato invernale in tutta Italia con le temperature scese anche di 10 gradi nelle ultime ore, la neve viene prevista già nelle prossime ore sul Piemonte, Liguria, Valle d’ Aosta e a seguire anche sui settori appenninici di Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Quote mediamente comprese tra i 500-800 metri sulle Alpi, tra i 1200-1500 metri invece in Appennino.

Clima invernale ora in Italia

Tra oggi e domani le nostre montagne vivranno due giornate tipicamente invernali con la neve che ha raggiunto già quote collinari grazie al sensibile calo delle temperature con l’arrivo delle correnti fredde di estrazione polare-marittima. Al momento lo zero termico si assesta sui 1000 metri di quota in Italia ma con l’arrivo delle precipitazioni sulle vallate alpine i fiocchi potrebbero scendere fino a 500 metri di quota.