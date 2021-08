METEO ITALIA – aria fresca affluisce ma SUD ancora nella morsa del caldo, ancora TEMPORALI su queste regioni

Prima settimana di agosto con temperature in calo ma non per tutti

Situazione sinottica in questi primi giorni di agosto che vede una vasta struttura depressionaria sull’Europa settentrionale. Questa ha pilotata una saccatura che nella giornata di ieri ha portato un forte peggioramento meteo sulle regioni del Nord Italia dove non sono mancati temporali e nubifragi anche intensi. Aria più affluisce adesso sul Mediterraneo portando temperature in media o poco sotto al Centro-Nord, ancora caldo intenso al Sud.

Ancora caldo intenso al Sud con punte superiori ai +40 gradi

Quello appena trascorso è stato un weekend di fuoco per le regioni del Sud con temperature che hanno superato abbondantemente i +40 gradi, toccando punte anche di +44 gradi. Condizioni meteo che hanno giocato un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la propagazione di grandi incendi grazie al clima secco, le temperature elevatissime e i forti venti. Oggi attese ancora punte di +40 gradi su Puglia, Basilicata e Sicilia. Caldo intenso che tra alti e bassi dovrebbe durare per tutta la settimana.

Saccatura atlantica e nuovo rapido peggioramento del tempo, ecco quando

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano tra Mercoledì e Giovedì il transito sul Mediterraneo centrale di una nuova saccatura atlantica. Questa potrebbe portare un peggioramento meteo al Nord e in parte sul Centro Italia principalmente sotto forma di temporali e anche nubifragi. Il peggioramento meteo manterrebbe poi le temperature vicine o poco sotto le medie sulle regioni del Centro-Nord. Per i dettagli sulle zone più colpite dalle precipitazioni occorrerà però aspettare i prossimi giorni.

CONTINUA A LEGGERE​