METEO ITALIA – Nuovo MALTEMPO, preoccupazione per i fiumi in piena, ALLERTA ROSSA della Protezione Civile, ecco le città interessate

Situazione di forte maltempo al nord-ovest e in Calabria La giornata odierna è praticamente colma di notizie di cronaca maltempo sia sulle regioni nord-occidentali, in particolare in Piemonte e Liguria, sia in Calabria. Tutti questi settori italiani sono stati duramente colpiti da un’ondata di maltempo che, posizionandosi nel Golfo del Leone nella giornata di ieri, è oggi in lento spostamento verso il basso Tirreno, apportando condizioni di instabilità sulle centrali tirreniche e sul sud Italia. Allerta rossa in Piemonte, Liguria e Calabria La situazione di potenziale disagio, criticità e pericolo era già chiara ieri al Dipartimento di Protezione Civile che aveva emanato un’allerta meteo rossa in Piemonte (sul biellese), sulla Liguria centro-occidentale e su tutto il territorio regionale della Calabria. Sulla Liguria si tratterebbe in realtà di un prolungamento dell’allerta di ieri, che si è esaurita comunque alle 12 per quanto riguarda le province di Genova e Savona, mentre alle si è esaurita alle 15 per quanto riguarda la provincia di Imperia. Domani nuova giornata di maltempo al sud Italia Per quanto riguarda la giornata di domani lunedì 25 novembre, la depressione mediterranea proseguirà il lento spostamento verso est/sud-est, con il maltempo che si trasferirà dunque al sud Italia e sulle centrali adriatiche. Per quanto concerne queste ultime, piogge e acquazzoni localmente anche intensi saranno possibili fino alla mattinata, con un successivo graduale miglioramento. Mentre per quanto concerne il sud Italia, l’instabilità caratterizzerà ad intermittenza l’intera giornata di domani, soprattutto sulle aree joniche. Nel corso della mattinata piogge e acquazzoni residui saranno possibili anche in Emilia Romagna e nel cuneese.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale, Calabria, Basilicata orientale, Puglia centrale, Marche meridionali, settori centro-settentrionali dell’Abruzzo orientale, Appennino emiliano, entroterra ligure e Piemonte sud-occidentale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui citati settori di Marche ed Abruzzo; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Sud, resto di Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte e su Molise, Lazio orientale, Umbria, Toscana, Lombardia e Sardegna, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su resto di Piemonte, Marche, Abruzzo e su Liguria di ponente, Appennino toscano-romagnolo, settori appenninici di Umbria e Lazio, Molise, Sardegna occidentale e resto del meridione peninsulare. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile calo sulla Sicilia; massime in locale sensibile aumento su Triveneto ed Appennino centrale. Venti: forti o di burrasca occidentali su Sardegna e Sicilia; inizialmente forti settentrionali sulla Liguria e in prevalenza sud-orientali sulla Puglia meridionale; localmente forti orientali sulle zone adriatiche centro-settentrionali; in generale attenuazione a partire dalle regioni centro-settentrionali. Mari: agitati, localmente molto agitati, il Mare ed il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; molto mossi i restanti Mari, in attenuazione i bacini centro-settentrionali. Fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/home.

Allerta rossa, ecco dove Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato precedentemente, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura e bassa collina emiliana occidentale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Bacini emiliani centrali, Pianura emiliana centrale

Marche: Marc-5, Marc-6

Piemonte: Belbo e Bormida, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valle Tanaro

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Lombardia: Appennino pavese

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3

Piemonte: Belbo e Bormida, Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro

Veneto: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-C, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D

Emilia Romagna: Pianura e costa romagnola, Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani orientali

Lombardia: Nodo idraulico di Milano, Appennino pavese, Bassa pianura occidentale

Marche: Marc-3, Marc-4, Marc-1, Marc-2

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Toce, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Ofanto

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Veneto: Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-C, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D

Marche: Marc-5, Marc-6

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Umbria: Nera – Corno, Alto Tevere, Chiascio – Topino

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-C, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro

Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali

Marche: Marc-4, Marc-1, Marc-2

Molise: Litoranea, Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Scrivia, Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Valle d’Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave Interessati, dunque, dall’allerta meteo tutti i capoluoghi di: Valle d’Aosta, Lombardia (ad eccezione di Bergamo, Cremona e Mantova), Piemonte, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Molise, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia (Palermo, Messina e Catania, Trapani) e Sardegna (Oristano.