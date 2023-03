Meteo Italia – Nuvolosità e piogge tra weekend e inizio settimana, a seguire esplode la primavera

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore in Italia e in Europa

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra un promontorio anticiclonico che dal Mediterraneo centrale si estende fino alla Russia occidentale, dove troviamo valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Più ad ovest invece una saccatura depressionaria è in allungamento verso la Penisola Iberica, la quale va a richiamare correnti umide sud-occidentali verso l’Italia. Flusso perturbato principale che continua però a scorrere alle latitudini più settentrionali con diversi minimi di pressione al suolo tra nord Atlantico, Isole Britanniche e Scandinavia.

Weekend inizialmente stabile stabile e soleggiato, ma nuvolosità in arrivo e qualche pioggia

Come abbiamo appena visto, l’allungamento della saccatura verso la Penisola Iberica richiama correnti umide verso il Mediterraneo centro-occidentale, interessando gradualmente sempre più anche la Penisola Italiana. Nella giornata odierna avremo tempo stabile e asciutto su tutta l’Italia, con cieli per lo più soleggiati al Centro-Sud e velature anche compatte in transito al Nord, con maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Nella giornata di domani, il flusso umido si sposterà verso levante, insieme alla saccatura, portando molta nuvolosità in transito sull’Italia, specie al Centro-Nord e sulla Sardegna, mentre al Sud si tratterà soprattutto di nuvolosità alta, ma localmente anche compatta. Nuvolosità che porterà anche delle piogge al Centro-Nord specie tra Toscana, Liguria di Levante ed Emilia Romagna e sulle Alpi occidentali con neve a quote medio-alte. Per quanto riguarda le temperature avremo un generale rialzo su tutta l’Italia, sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Piccola goccia fredda in transito sull’Italia ad inizio prossima settimana

Sia il modello americano GFS che quello europeo ECMWF mostrano per i primi giorni della prossima settimana una piccola goccia fredda in quota isolarsi dalla saccatura in movimento verso est e poi scivolare lungo la Penisola Italiana. Questo porterà instabilità con piogge e acquazzoni sparsi prima al Centro-Nord e poi anche al Sud. Anche le temperature subiranno un temporaneo e lieve calo, ma su valori ancora in media o anche leggermente sopra la media del periodo. Ma a seguire è in arrivo un generale miglioramento e rialzo termico.

Alta pressione in vista della prossima settimana

Mentre la piccola goccia fredda andrà a transitare sulla Penisola Italiana nei primi giorni della prossima settimana portando instabilità con piogge e acquazzoni, da sud-ovest inizia una nuova rimonta dell’alta pressione. Questa raggiungerà la Penisola Italiana da metà settimana portando un generale miglioramento delle condizioni meteo su tutto il Paese. Temperature che tenderebbero ad un generale aumento, con valori sopra la media anche di 4-6 gradi su tutta l’Italia. Solo in vista dell’ultimo weekend del mese l’ipotesi resta quella di una perturbazione più organizzata in arrivo dall’Atlantico, tuttavia l’incertezza è veramente troppo elevata.

