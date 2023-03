Meteo – Nuvolosità in aumento e qualche nota di maltempo in arrivo nel Weekend in Italia, i dettagli

Tempo generalmente stabile e asciutto in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono anche nella giornata odierna, come in quella di ieri, generalmente stabili e asciutte, grazie alla netta prevalenza degli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale in estensione sul Mediterraneo centrale. Le temperature tuttavia si mantengono su valori non così miti a causa della persistenza di correnti più fresche sul settore balcanico, che quindi sono responsabili di un generale contenimento dei valori termici sullo stivale.

Prossime ore ancora stabilità e bel tempo

Le condizioni di stabilità così come illustrate nel precedente paragrafo sono accompagnate spesso da bel tempo, vale a dire da cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Tale situazione si protrarrà comunque anche nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna, con il tempo che si manterrà pertanto generalmente stabile e asciutto, accompagnato da bel tempo e con temperature che non subiranno variazioni significative rispetto alle precedenti 24 ore, o risulteranno in lieve aumento.

Richiamo di correnti caldo-umide nel Weekend

L’affondo di una saccatura depressionaria sui settori nordoccidentali africani porterà un richiamo di correnti caldo-umide verso il Mediterraneo centrale e quindi anche sulla nostra Penisola che, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si tradurrà in un generale aumento della nuvolosità, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con l’arrivo di qualche possibile piovasco, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piovaschi in arrivo su Sardegna, medio Tirreno e Umbria

Il suddetto richiamo di correnti caldo-umide inizierà a portare qualche isolato rovescio a partire già dalla seconda parte della giornata di domani sabato 18 marzo su Sardegna e medio Tirreno. In quella di domenica 19 si confermerà sostanzialmente tale tendenza, con rovesci sempre perlopiù deboli che potranno estendersi anche sull’Umbria, con occasionali sconfinamenti fin verso le Marche. Altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, con temperature stazionarie se non addirittura in aumento, specie al meridione.

