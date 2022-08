METEO ITALIA – Oggi ancora instabilità con rischio FORTI TEMPORALI, scatta l’ALLERTA GIALLA su alcune regioni

Meteo Italia, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata sull’Europa da un campo barico al suolo mediamente livellato attorno ai 1015 hPa, ma con presenza in quota di passaggi instabili dettati da infiltrazioni umide. Campo altopressorio in avvezione calda è invece presente sull’est Europa e Russia, mentre una seconda area anticiclonica prende forma sulla Penisola Iberica, innescata da una blanda saccatura distesa sul Vicino Atlantico. In tale contesto l’Italia si ritrova interessata da disturbi instabili in quota, responsabili di condizioni favorevoli allo sviluppo di acquazzoni e temporali su molte zone del Paese.

Meteo in atto e tendenza sull’Italia

La giornata odierna è iniziata con cieli sostanzialmente soleggiati sulle due Isole Maggiori, gran parte delle regioni centro-meridionali, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia. Aria instabile in quota ed il mare molto caldo hanno favorito la genesi di temporali tra alto Tirreno e Mar Ligure, con i fenomeni che stanno lambendo anche le coste della media-alta Toscana e Liguria di Levante; residui temporali si osservano anche sul Friuli-Venezia Giulia. Previsioni meteo prossime ore. Nella seconda parte di giornata il soleggiamento favorirà l’innesco dei moti convettivi con acquazzoni e temporali che prenderanno nuovamente forma sui settori montuosi di gran parte del Paese. I fenomeni tenderanno ad interessare in maniere più diffusa nel corso del pomeriggio ancora una volta le zone interne tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, nonché Campania, Molise, Lucania ed occasionalmente l’Emilia. Su tali regioni i fenomeni potranno assumere carattere occasionalmente di nubifragio. Ampio soleggiamento o al più locali addensamenti sul resto d’Italia. Caldo estivo sulle zone interne di Sicilia, Calabria, cosentino e Tavoliere dove si potranno toccare i +31/+33°C.

Bollettino meteo Protezione Civile giornata odierna

Bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per la giornata odierna (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia orientale, Triveneto, Centro-Sud peninsulare, Sicilia occidentale e centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati specie su Triveneto, Lombardia sud-orientale, Appennino romagnolo, settori interni e montuosi di Marche, Abruzzo e Molise, aree orientali di Umbria, Lazio e Campania, settori interni della Puglia centro-settentrionale e Basilicata nord-orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi in locale sensibile aumento sul Piemonte settentrionale, pianura emiliana ed Umbria, e in locale sensibile diminuzione su Campania, Puglia e Basilicata Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

CONTINUA A LEGGERE





Allerta gialla per la giornata odierna

Allerte per la giornata odierna, Domenica 28 agosto 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Orobie bergamasche, Valcamonica

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Veneto: Alto Piave

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.