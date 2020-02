METEO ITALIA – Oggi l’ultima grande FIAMMATA, ecco le città più BOLLENTI: la LISTA lunghissima

PREVISIONI METEO, gran caldo oggi in molte città italiane: andiamo a vedere le aree più colpite e quando

METEO – Un cordiale buongiorno amici del Centro Meteo Italiaono. La rimonta anticiclonica che sta interessando ancora il nostro Paese, tenderà man mano a muoversi verso Est, determinando così un generale peggioramento a partire dal Nord e dalle regioni tirreniche. Tuttavia, il rinforzo delle correnti occidentali al suolo determinerà una nuova importantissima impennata delle temperature lungo le regioni adriatiche, anche e soprattutto a causa dell’effetto favonio assunto dalla ventilazione in intensificazione. Verranno quindi toccati valori vicini o superiori ai +20°C in diversi settori dell’Italia, con la colonnina di mercurio che salirà ancora una volta in maniera del tutto anomala oltre la media stagionale. Ma quando finirà il caldo? Siamo ormai agli albori di un’intensa ma rapida fase di maltempo costituita da un improvviso crollo delle temperature da Nord a Sud, per cui altre 24 ore e queste temperature resteranno un lontano ricordo.

Lista regioni più calde

Partendo prima dalla lista delle regioni che si presenteranno più calde, andando da Nord verso Sud abbiamo in ordine. Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Qui le temperature massime non è escluso che possano toccare i +22°C. Il modello matematico Icon, in tal senso, non chiude completamente a questa ipotesi.

Lista città più calde

Le principali città che oggi vivranno una giornata all’insegna del fortissimo caldo anomalo, risulteranno: Rimini, Ancona, Pescara, Foggia, Bari, Matera, Potenza, Crotone, Catanzaro, Catania, Ragusa, Siracusa, Olbia e Cagliari.