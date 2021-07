METEO ITALIA: ondata di caldo al via nel weekend, ma possibile fase di maltempo per la prossima settimana

Instabilità pomeridiana ma anche temperature in graduale rialzo in Italia

In questi giorni domina sull’Europa occidentale un vasto campo di alta pressione con valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa tra Isole Britanniche, Francia e Germania. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia dove le temperature tendono ad aumentare rimanendo però intorno alle medie del periodo almeno fino a Venerdì. Valori di geopotenziale non particolarmente elevati e infiltrazioni di aria più fresca in quota porteranno comunque alla formazione di acquazzoni e temporali specie al pomeriggio soprattutto sulle Alpi ma anche lungo l’Appennino.

Anticiclone africano che strizza di nuovo l’occhio al Mediterraneo

Buona parte dell’estate fin qui dominata da espansioni dell’anticiclone africano verso l’Italia che hanno portato fasi di caldo molto intense anche se non particolarmente prolungate. Dopo la goccia fredda che ha messo i pausa l’estate a metà luglio ecco di nuovo l’anticiclone sub-tropicale. In questa ultima decade di luglio l’anticiclone africano proverà infatti a rialzare la testa mettendo nel mirino proprio il Mediterraneo centrale dove sta per arrivare una nuova e intensa ondata di caldo.

Meteo weekend: caldo africano con temperature oltre i +40 gradi

Condizioni meteo per lo più stabili in Italia tra Sabato e Domenica ma soprattutto rapido aumento delle temperature su valori anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo prima al Nord poi al Centro-Sud. Sabato valori fino a +36/38 gradi al Centro-Nord e punte di +40 gradi sulla Sardegna. Tra Domenica e l’inizio della prossima settimana punte oltre i +40 gradi non escluse su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Possibile peggioramento meteo invece al Nord con temporali e nubifragi.

