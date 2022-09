METEO ITALIA – ondata di CALDO confermata la prossima settimana, dovrebbe seguire una nuova fase di MALTEMPO

Weekend con tempo in miglioramento ma non mancheranno alcuni acquazzoni o temporali in Italia

Situazione sinottica che vede la circolazione depressionaria responsabile del maltempo dei giorni scorsi spostarsi verso l’Europa orientale. Secondo weekend di settembre che vede dunque un miglioramento delle condizioni meteo in Italia anche se qualche acquazzone o temporale sarà ancora possibile. In particolare tra pomeriggio e sera precipitazioni sparse interesseranno le Alpi orientali, il Triveneto, la Romagna e poi localmente anche le coste delle Marche. Condizioni meteo decisamente più stabili per Domenica.

Seconda decade di settembre che potrebbe vedere il ritorno del caldo prima del maltempo

Come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, questa seconda decade di settembre sarà contrassegnata dal ritorno ancora una volta di condizioni meteo praticamente estive. L’aria calda africana in risalita sul Mediterraneo durante la prossima settimana porterà infatti le temperature ben oltre le medie del periodo soprattutto al Centro-Sud. A seguire però potrebbe tornare il maltempo con temporali a partire dal Nord Italia.

Picco dell’ondata di caldo probabilmente nella seconda metà della prossima settimana

All’inizio della prossima settimana principali modelli che mostrano una saccatura depressionaria affondare ancora una volta ad ovest della Penisola Iberica. Condizioni meteo che si faranno di nuovo estive sull’Europa occidentale con temperature sopra media anche di 10-12 gradi sulla Francia. Bolla calda che nei giorni seguenti si sposterà anche sul Mediterraneo centrale portando anche qui valori di temperatura ben al di sopra delle medie specie al Centro-Sud. Tra Martedì e Giovedì possibili anche punte di +37/38 gradi su Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria.

Flusso umido che guadagnerà terreno ma anticiclone difficile da scalzare

Come visto più volte durante la scorsa estate una circolazione depressionaria si andrà ad isolare nei pressi della Penisola Iberica per poi procedere lentamente verso est con non poche difficoltà. Intorno alla metà della prossima settimana le correnti umide dovrebbero raggiungere le regioni del Nord Italia portando un peggioramento meteo con temporali anche intensi. Il promontorio però sembra piuttosto difficile da scalzare e, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli, le precipitazioni guadagneranno in parte terreno solo sulle regioni del Centro, più a riparo il Sud.

