METEO – Tendenza ECMWF che vede tanto CALDO ma anche PIOGGE in ITALIA, ecco dove

Ben ritrovati cari amici Meteo Italiano! Residuo maltempo in atto a seguito del passaggio di correnti umide: il promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale ha ceduto alla pressione di una di una profonda depressione ad ovest della Gran Bretagna. Il maltempo sta ancora interessando le regioni di nord-est dove le piogge nelle ultime 24 ore sono risultate particolarmente copiose. Su Civitavecchia un tornado si è manifestato proprio nella giornata di ieri, arrecando danni ad alcuni capannoni. Il flusso umido nel frattempo continuerà ad interessare il Mediterraneo centrale, portando della residua instabilità ancora soprattutto al Centro-Nord. Vediamo come potrebbe evolversi settembre.

Previsioni meteo per oggi, 9 settembre

Queste le previsioni meteo per oggi 9 settembre: AL NORD: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni piogge sparse su Triveneto e Lombardia. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche alla Romagna, soleggiato al Nord-Ovest. In serata residui fenomeni sul Triveneto, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. AL CENTRO: Al mattino nuvolosità irregolare ma con tempo asciutto su tutte le regioni. Al pomeriggio locali temporali sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto con ampie schiarite su tutte le regioni. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino prevalenza di cieli soleggiati; qualche pioggia possibile sulle coste della Campania. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali fenomeni sull’Appennino molisano. In serata ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

Per il mese di settembre ci si attende anomalie termiche positive e piogge al di sotto delle medie. Entriamo nel dettaglio.

Tendenza per il mese di settembre 2022

Tendenza lungo termine – Il mese di settembre dalle prime analisi dei modelli matematici (in particolare ECMWF), potrebbe risultare piuttosto anomalo dal punto di vista termico a livello europeo; sull’Italia si denota un’anomalia di oltre +1°C specie sulle regioni del nord Italia e più contenuta al meridione. Per quanto riguarda le precipitazioni, si denota ancora un’anomalia negativa per quanto riguarda il centro-nord. In media invece le regioni meridionali, che potrebbero risentire di passaggi instabili e/o saccature perturbate in transito sul basso Mediterraneo. Per la stagione autunnale la situazione potrebbe risultare molto simile, ma vediamo i dettagli nell’ultimo paragrafo.

Tendenza ECMWF, vediamo come potrebbe evolversi la prossima settimana

Secondo il modello europeo la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da una maggiore intrusione del caldo: le anomalie di temperatura potrebbero risultare molto elevate specialmente sulle isole maggiori e sull’estremo sud (con valori anche di +4°C al di sopra delle medie del periodo); sul resto della penisola avremmo un’anomalia media di +2/+3°C. Per quanto riguarda le piogge, l’Italia potrebbe essere divisa a metà con carenza sulle regioni del centro-sud ed un’anomalia positiva al settentrione (ed in generale sull’Europa centro-settentrionale). Trattandosi di una tendenza per il lungo termine vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

