METEO ITALIA: ondata di CALDO RECORD ma si intravede la fine per dopo FERRAGOSTO

Ondata di caldo con alcuni valori record per l’Italia e l’Europa

Con l’apice del caldo in quota ecco che all’estremo Sud le particolari condizioni meteo verificatesi hanno portato alcuni record di caldo a cadere. In particolare a Siracusa la stazione meteo dell’ente regionale SIAS ha segnato una massima di +48.8 gradi, questa sarebbe la temperature più alta mai registrata in Italia e in Europa. Tantissime le massime sopra i +40 gradi comunque su Sicilia, Sardegna e Calabria. Vediamo allora gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione meteo.

Nei prossimi giorni non escluse punte di +40 gradi anche al Nord

Situazione sinottica che attualmente vede un robusto anticiclone africano sul Mediterraneo centrale con massimi in quota che però nel corso dei prossimi giorni tenderanno a spostarsi verso la Penisola Iberica. Ancora condizioni meteo per lo più stabili e temperature che potrebbero sfiorare o superare i +40 gradi anche al Nord Italia. In particolare tra Venerdì e il weekend di Ferragosto non si escludono picchi oltre i +40 gradi su Emilia Romagna, basso Veneto e bassa Lombardia.

Meteo Ferragosto: estate piena con sole e caldo prevalenti

Prossimo weekend di Ferragosto che secondo i principali modelli vedrà condizioni meteo stabili in Italia sia Sabato che Domenica a causa del dominio incontrastato dell’anticiclone africano. Temperature ancora al di sopra delle medie del periodo soprattutto al Centro-Nord, caldo al Sud ma con picchi meno elevati di quelli registrati in questi giorni. Piogge pressoché assenti salvo qualche temporale pomeridiano sulle Alpi. Possibile peggioramento meteo a seguire?

