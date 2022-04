METEO ITALIA – peggioramento ai nastri di partenza, possibile ondata di CALDO nella settimana di PASQUA

Giornata odierna che vedrà condizioni meteo per lo più stabili in Italia con cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi. Una circolazione depressionaria presente sulla Penisola Iberica si avvicina però da ovest e nel corso della giornata di domani porterà un peggioramento meteo su diverse zone d’ Italia . Più colpite la Sardegna le regioni del Centro dove avremo piogge e acquazzoni diffusi con neve in calo fin verso i 1300-1400 metri sull’Appennino.

Settimana di Pasqua con possibile ondata di caldo in Italia

Data la distanza temporale non è ancora possibile stilare una previsione meteo in senso stretto per il weekend di Pasqua. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli propongono però per la settimana che precede la Pasqua l’espansione di un campo di alta pressione di origine africana sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che potrebbero essere per lo più asciutte dunque in Italia ma soprattutto temperature in netto aumento e fino a diversi gradi al di sopra delle medie del periodo. Come anticipato però questa prima parte di aprile sembra avere tutte le caratteristiche per essere molto dinamica e dunque non ci stupiremo se proprio nel weekend di Pasqua dovessimo fare i conti con l’arrivo di una perturbazione o semplicemente un aumento dell’instabilità.