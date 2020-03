METEO ITALIA – PERTURBAZIONE AFRO-MEDITERRANEA in avvicinamento con NUBIFRAGI, ecco dove

L’ondata di gelo è arrivata in Italia

Ne facevamo annuncio da giorni ed è arrivata quest’oggi, l’ondata di freddo di origine artico continentale proveniente dal Mare di Barents che riporta in pieno inverno lo stivale. L’Anticiclone ha ceduto sotto i colpi della progressione di questa massiccia dose di freddo in arrivo verso i Paesi europei orientali e in Italia ed è stato quindi costretto ad elevarsi sull’Atlantico piegando successivamente sulla penisola scandinava, favorendo dunque la discesa del freddo su latitudini meridionali.

Neve fino al piano sul medio-basso versante adriatico, qualche sconfinamento in area tirrenica

La neve è tornata a cadere fino in pianura sul medio-basso versante adriatico, il che suona giustamente come una novità poiché questo fenomeno mancava qui dall’anno scorso: l’unico episodio di neve in pianura di questo inverno è avvenuto peraltro prima dell’ingresso della stagione astronomica intorno alla metà di dicembre sulle pianure settentrionali. Si tratta della prima e probabilmente ultima ondata di freddo con neve fino al piano sul medio-basso versante adriatico, dove tuttavia sta accumulando solo a partire da quote collinari o di alta pianura.

Una perturbazione afro-mediterranea nei prossimi giorni avanzerà leggermente verso nord

Nei prossimi giorni una perturbazione afro-mediterranea che già da qualche tempo sta causando piogge sulle Isole Maggiori e in alcune aree calabresi risalirà ulteriormente verso nord avvicinandosi progressivamente alla nostra Penisola. A quel punto essa verrà alimentata anche dall’aria fredda di origine russa, con contrasti termici notevoli. Questi saranno probabilmente i fattori scatenanti dell’arrivo dei nubifragi in Italia, vediamo dove colpiranno.