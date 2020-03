METEO ITALIA – Perturbazione con MALTEMPO e QUOTA NEVE in calo, vediamo i dettagli di oggi e domani

METEO : il tempo di OGGI e DOMANI, un altro aggiornamento sul lungo termine nella pagina successiva dell’editoriale Buongiorno e bentrovati a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano. Dopo che per gran parte della settimana abbiamo assistito a condizioni di tempo sostanzialmente stabile e asciutto su tutta la Penisola, un fronte freddo irrompe in un fine settimana molto particolare portando piogge diffuse e qualche fiocco di neve fino a quote medie o di alta collina lungo l’arco appenninico centro-settentrionale. Il passaggio instabile si presenterà estremamente veloce (non durerà più di 24 ore) e porterà piogge diffuse su Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Altrove i fenomeni si presenteranno decisamente più radi con maggiore tendenza a schiarite sempre più ampie. Dalla stratosfera un intenso warming a singola cresta La giornata di oggi si presenterà quindi all’insegna dei cieli nuvolosi o molto nuvolosi sin dalle prime ore del mattino sulle regioni centro-settentrionali, con piogge sulle pianure del Nord e fiocchi di neve sulle Alpi oltre i 900-1300 metri. Complice anche l’arrivo di aria fredda in quota (-26/-28 °C), la tendenza è quella di un progressivo calo della quota neve fin verso gli 800-900 metri sia sull’arco alpino centro-orientale che, in un secondo momento, sui rilievi del Piemonte. Neve sull’Appenino emiliano e marchigiano oltre i 1100-1300 metri, mentre su quello Abruzzese-Molisano oltre i 1300/1400-1600 metri. DOMANI tempo instabile al Sud, ma la tendenza è già verso un miglioramento Nella giornata di domani residue precipitazioni tenderanno ad interessare le regioni del Sud Italia, ma una forte spinta anticiclonica garantirà bel tempo e sole prevalente sin dalle prime ore del mattino sulle regioni centro-settentrionali e le temperature subiranno un generale aumento (specie nei valori massimi). Si tratta, di fatto, di un importante consolidamento altopressorio che potrebbe interessarci fino alla fine della prossima settimana.

GELO tardivo, possibile cruda fase invernale al termine della prossima settimana Per quanto riguarda la tendenza nel lungo termine, alle porte sembrerebbe essere in arrivo un’ondata fredda di stampo invernale con gelo in retrogressione da Est ed un generale crollo delle temperature su tutta l’Europa (Italia compresa). L’interessamento della nostra Penisola dipenderà, tuttavia, da una serie di molteplici favori che potrebbero deporre ad un passaggio più alto e relegato soltanto alle regioni settentrionali, come ad esempio l’affondo di un profondo campo di bassa pressione sull’ovest della Spagna che fungerebbe da ‘’calamita’’ alla colata gelida in avanzamento dalla Russia. Tuttavia è ancora molto presto per parlare di simili dettagli e serviranno ulteriori aggiornamenti per capire la dinamica evolutiva.