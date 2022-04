METEO ITALIA – perturbazione in arrivo con piogge e TEMPORALI nei prossimi giorni, torna l’acqua anche al Nord

Dopo il freddo del weekend temperature in rialzo nei prossimi giorni

E’ stato un weekend di Pasqua all’insegna del clima fresco con temperature sotto media e anche questa mattina non mancano brinate anche a quote basse. Già in atto comunque un rialzo delle temperature, specie al Sud dove si porteranno anche di 6-8 gradi sopra media a causa del peggioramento meteo in avvicinamento da ovest. Una perturbazione atlantica raggiungerà infatti il Mediterraneo portando un richiamo di correnti più calde dai quadranti meridionali.

Piogge e temporali nei prossimi giorni, interessato anche il Nord Italia

Circolazione depressionaria con aria più fredda in quota che nel corso dei prossimi giorni si muoverà verso la Penisola Iberica. Secondo i principali modelli nella seconda parte della settimana questa raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale approfondendo un minimo di bassa pressione con valori intorno a 995 hPa. Atteso un peggioramento meteo con piogge e temporali al Nord Italia ma anche su settori tirrenici e Sardegna. Tempo instabile forse anche a seguire specie sulle regioni settentrionali.

Flusso instabile nell’ultima decade di aprile, non mancherà l’anticiclone

Ultima decade di questo mese di aprile che, come già anticipato, dovrebbe vedere la presenza di campi di alta pressione alle latitudini più settentrionali, tra Atlantico e Scandinavia. Più in basso la presenza di una vasta circolazione depressionaria potrebbe portare in diversi momenti dei peggioramenti meteo anche in Italia con piogge e temporali diffusi. A rischio anche il ponte del 25 aprile che potrebbe vedere condizioni meteo instabili con temporali soprattutto sulle regioni settentrionali.

