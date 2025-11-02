Meteo Italia – Perturbazione in transito con ritorno di piogge e temporali, ma non ovunque

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un flusso perturbato principale che transita ondulato sull’Europa centro-settentrionale. Campo barico in nuova flessione sul bacino del Mediterraneo settentrionale per il passaggio di una nuova perturbazione oceanica, mentre si mantiene alto e livellato sui settori meridionali ed Europa sudorientale con valori al suolo sino a 1020 hPa.

Domenica maltempo al nord, più stabile al centro-sud

Una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia. Attesa una giornata di domenica con molte nubi e precipitazioni specie al nord ed alta Toscana. Nubi di passaggio sul resto del Paese con piogge in arrivo dalla sera anche su Umbria e Lazio. Maggiori schiarite sono attese nella prima parte di giornata su Calabria e Sicilia, salvo qualche addensamento più compatto sui settori ionici.

Allerta meteo: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 2 novembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Versilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

