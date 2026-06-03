Meteo Italia – Perturbazione verso il centro-sud, poi torna il sole nel weekend

Perturbazione in transito verso il Centro-Sud, ancora instabilità su diverse regioni

Buongiorno e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano. La situazione meteorologica sul bacino del Mediterraneo vede la presenza di una circolazione depressionaria che continua a influenzare il tempo sulla nostra Penisola. Dopo aver interessato le regioni settentrionali, il sistema perturbato si sta gradualmente spostando verso il Centro-Sud, determinando condizioni di marcata variabilità.

Nelle prime ore della giornata piogge e temporali stanno interessando soprattutto il Triveneto, con fenomeni localmente intensi sul Friuli Venezia Giulia, mentre precipitazioni sparse coinvolgono anche le regioni centrali, in particolare i versanti adriatici e le aree interne. Nel corso del pomeriggio l’instabilità continuerà a interessare gran parte degli stessi settori, con rovesci e temporali attesi anche tra Molise, Puglia e zone interne della Campania.

Tra giovedì e venerdì nuova fase instabile al Nord

Nel frattempo l’alta pressione tenderà temporaneamente a rinforzarsi sulle regioni meridionali, garantendo condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, una nuova ondulazione del flusso atlantico raggiungerà il Mediterraneo centrale entro venerdì, riportando una maggiore instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali.

Tra giovedì e venerdì saranno infatti possibili acquazzoni e temporali anche di forte intensità su Alpi, Prealpi e alte pianure del Nord, mentre il Sud Italia resterà generalmente protetto dall’espansione dell’anticiclone. Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi nel complesso in linea con le medie climatiche del periodo.

Weekend più stabile e temperature in aumento

L’arrivo del primo fine settimana di giugno dovrebbe coincidere con un progressivo rafforzamento dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo tenderanno così a migliorare sulla maggior parte del Paese, con prevalenza di sole e fenomeni limitati alle aree montuose nelle ore più calde della giornata.

Tra sabato e domenica le temperature torneranno gradualmente a salire, portandosi anche alcuni gradi al di sopra delle medie stagionali. Le massime potranno superare nuovamente la soglia dei 30°C su molte zone del Centro-Sud e delle principali pianure interne.

Tendenza meteo: prossima settimana più calda ma con qualche temporale pomeridiano

Le ultime elaborazioni dei modelli previsionali indicano per la prossima settimana una nuova espansione dell’alta pressione verso l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo. La struttura anticiclonica potrebbe assumere caratteristiche più subtropicali, favorendo la risalita di masse d’aria calda soprattutto verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale.

Anche sull’Italia le temperature potrebbero mantenersi superiori alla norma, accompagnate da condizioni generalmente stabili. Non mancheranno tuttavia episodi di instabilità pomeridiana, soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo le aree montuose, dove acquazzoni e temporali potranno ancora svilupparsi durante le ore più calde della giornata.

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