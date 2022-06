METEO ITALIA – picco del CALDO africano con punte di 40 gradi, calo termico e TEMPORALI dopo il weekend

Caldo anomalo nel primo weekend di giugno con punte di +40 gradi

Come anticipato nei giorni scorsi un promontorio di matrice africana si espande sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo stabili in Italia ma soprattutto clima molto caldo. Anomalie positive più importanti sulle regioni del Centro-Sud dove troveremo valori fino a 8-10 gradi al di sopra delle medie ma con punte anche di +12. Tra Sabato e Domenica non escluse temperature massime di +40 gradi su Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Condizioni meteo più instabili al Nord.

Nord ai margini del caldo e con temporali in agguato, ecco perché

Nel corso dei prossimi giorni le temperature saranno in aumento su tutta l’Italia e anche al Nord non mancheranno punte di +30 gradi, per altro piuttosto afosi. La direttrice principale dell’anticiclone africano investirà infatti il Centro-Sud lasciando le regioni del Nord Italia più ai margini. Infiltrazioni di aria più fresca in quota dai quadranti occidentali innescheranno poi la formazione di acquazzoni e temporali sulle Alpi e localmente sull’Appennino settentrionale, fenomeni in sconfinamento anche sulla Pianura Padana.

Termine dell’ondata di caldo con temperature in calo e maltempo

Già tra Domenica e Lunedì il transito di un piccolo cavetto d’onda sulle regioni del Nord potrebbe portare un peggioramento delle condizioni meteo. I principali modelli meteo confermano poi da diversi giorni l’arrivo di aria più fresca dall’Atlantico sul Mediterraneo centrale nella prima parte della prossima settimana. Nella giornata di Mercoledì il caldo potrebbe ritirarsi da tutta la Penisola con temperature in calo su valori in linea con le medie del periodo, possibile anche maltempo con temporali e nubifragi.

Tendenza meteo: vediamo l’evoluzione fino al termine della prima decade

Mese di giugno che è iniziato con un’anomala ondata di caldo che sta portando temperature ben al di sopra delle medie in Italia. Ondata di caldo che potrebbe terminare all’inizio della prossima settimana quando l’arrivo di una saccatura atlantica potrebbe portare anche un peggioramento delle condizioni meteo. Nella seconda parte della prossima settimana il modello americano GFS mostra una rimonta dell’alta pressione verso il Mediterraneo occidentale, l’Italia dovrebbe restare sotto l’influsso di una goccia fresca in quota in movimento verso i Balcani. Secondo weekend di giugno che potrebbe comunque vedere l’inizio di una nuova ondata di caldo.

