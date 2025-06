Meteo Italia – Picco del caldo con 21 città da bollino rosso

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un vasto campo anticiclonico afro-azzorriano sull’Europa centro-meridionale, alimentato da masse d’aria molto calde in risalita sul Mediterraneo centro-occidentale. In tal modo il flusso umido perturbato principale transita dal vicino Atlantico alle alte latitudini europee. Sull’Italia anticiclone subtropicale rinnova condizioni meteo estive con caldo molto intenso nel corso del weekend.

Ultima domenica di giugno estiva su tutta Italia

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata sostanzialmente soleggiata su tutta l’Italia. Nel corso del pomeriggio locali acquazzoni di calore potranno prendere forma sulle Alpi occidentali, mentre sul resto d’Italia prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Situazione invariata anche durante le ore serali e notturne con cieli prevalentemente sereni.

Apice del caldo con picchi fino a +40°C

Anticiclone nord africano in ulteriore lieve rinforzo nella giornata odierna, determinerà un ulteriore aumento delle temperature su tutto il Paese. Domenica atteso un ulteriore lieve aumento termico con picchi di +38/+39°C sulla Pianura Padana e Campania e punte di +40°C su zone interne di Sardegna, Toscana, Lazio ed Umbria.

Bollettino del Ministero della Salute: oggi bollino rosso in 21 città

Il caldo elevato unito ai tassi d’umidità ed alla scarsa ventilazione portano inevitabili disagi alla popolazione. Questo l’ultimo comunicato emanato dal Ministero della Salute sulle città a rischio per il caldo nel corso del weekend. Giornata odierna che vedrà un ulteriore aumento delle temperature con le città da bollino rosso che salgono a 21 e saranno Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Si raccomanda perciò prudenza in queste città nell’uscire nelle ore più calde del giorno e di bere acqua con frequenza. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche). Per tutte le raccomandazioni da utilizzare in caso di allerta caldo, vi rimandiamo al bollettino del Ministero della Salute. Rimanete aggiornati con i prossimi editoriali meteo per avere ulteriori informazioni sull’ondata di caldo!

