Meteo Italia – piogge e neve verso sud con temperature in discesa, nuova impulso atteso entro il weekend

Situazione sinottica ed evoluzione in Italia, maltempo e calo termico

Saccatura colma di aria fredda che si muove sul Mediterraneo centrale, dopo aver portato nella giornata dell’Epifania intenso maltempo al Centro-Nord con neve fin verso coste e pianure. Giornata odierna che vedrò condizioni meteo instabili o perturbate raggiungere le regioni del Sud con neve in Appennino fino a bassa quota. Nelle prossime ore attese ancora nevicate su Marche, Abruzzo, Molise, ma anche zone interne di Campania e Basilicata e Calabria.

Residui fenomeni al Sud per Giovedì, pausa asciutta sul resto della Penisola

Condizioni meteo al Nord che nel corso della prossima ore saranno più stabili, Giovedì anche sulle regioni del Centro avremo maggiore stabilità mentre l’aria fredda al Sud porterà ancora qualche pioggia e acquazzone sparso con neve a quote medio-basse. La pausa asciutta però non durerà molto perché da Venerdì torneranno correnti umide con piogge e neve. Nel frattempo picco del freddo tra oggi e domani con valori anche 6-8 gradi sotto media.

Impulso polare in vista del prossimo weekend con calo termico e maltempo

Principali modelli che sembrano orientati verso una nuova fase di maltempo a partire dalla giornata di Venerdì. Ecco questa volta un impulso freddo di origine polare muoversi verso l’Europa occidentale e poi il Mediterraneo. Giornata di Venerdì con correnti umide che porteranno di nuovo piogge sparse al Centro e più localmente Nord. Nella notte su Sabato di nuovo aria fredda con calo termico e possibilità di neve a quote basse. Distribuzione dei fenomeni comunque ancora da valutare.

Tendenza meteo: possibile rimonta dell’alta pressione per la prossima settimana

Evoluzione meteo di questa prima decade di gennaio molto dinamica e anche relativamente fredda per l’Italia. Con buona probabilità di aspetta un’altra fase di maltempo entro il weekend ma già da Domenica il tempo dovrebbe tornare a migliorare. Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che propongono condizioni meteo più stabili in avvio della prossima settimana. La tendenza resta comunque incerte e non si vede al momento una duratura rimonta dell’alta pressione.

