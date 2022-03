METEO ITALIA – piogge, temporali e neve nei prossimi giorni, aprile inizia con maltempo invernale

Nuvolosità in aumento e prime piogge in arrivo in Italia

Un promontorio anticiclonico è ancora presente sul Mediterraneo centrale ma ha ormai le ore contate. L’allungamento di una saccatura depressionaria verso la Penisola Iberica porterà a partire dalla serata un peggioramento meteo in Italia. Durante la giornata nuvolosità in aumento da Nord a Sud, con addensamenti più compatti sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni di rilievo associati. Prime precipitazioni dalla sera su Nord-Ovest e Sardegna in estensione poi entro la notte al resto del Nord e alle regioni centrali.

Ultimi due giorni di marzo con intenso maltempo e piogge abbondanti

Nel corso dei prossimi giorni ecco una vasta saccatura depressionaria allungarsi dalla Scandinavia verso l’Europa occidentale. Condizioni meteo instabili o perturbate tra Mercoledì e Giovedì quando si approfondirà sul Mediterraneo centro-occidentale una bassa pressione con valori intorno a 995 hPa. Maltempo che riporterà le piogge abbondanti soprattutto sulle regioni del Centro-Nord ma poi anche al Sud Italia. Temperature inizialmente in media o al di sopra ma in calo entro i primi giorni di aprile quando il peggioramento meteo riporterà anche la neve.

Vortice freddo per inizio aprile con maltempo invernale e neve

Tra il finire della settimana e il primo weekend del mese ecco che l’affondo di aria artica giungerà nel cuore del Mediterraneo portando maltempo di stampo invernale. Mese di aprile che inizia dunque con condizioni meteo instabili o perturbate su gran parte dell’Italia ma in particolare sulle regioni centro-settentrionali. In ingresso anche aria piuttosto fredda che entro il primo weekend di aprile porterà anche la neve a quote piuttosto basse per il periodo sia sulle Alpi che lungo l’Appennino.

