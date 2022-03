METEO WEEKEND – Possibile irruzione ARTICA, MALTEMPO INVERNALE in Italia con PIOGGE e NEVE a bassa quota

Tempo ancora stabile tra oggi e domani

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Alta pressione presente sul Mediterraneo porta tempo per lo più stabile in Italia, specie al Centro-Nord. Sulle regioni meridionali avremo dell’instabilità a causa del passaggio di una piccola depressione con aria fredda in quota, con molta nuvolosità in transito ed anche qualche pioggia. Tempo completamente asciutto nella giornata di domani da Nord a Sud ma con della nuvolosità in arrivo da sud-ovest a causa di una saccatura atlantica in estensione fino alla Penisola Iberica.

Maltempo organizzato in arrivo in Italia da metà settimana

Nel corso dei prossimi giorni la saccatura depressionaria di natura atlantica penetrerà dalla Penisola Iberica sul Mediterraneo occidentale, avvicinandosi cosi alla Penisola Italiana. Correnti umide e instabili da sud-ovest interesseranno cosi l’Italia portando maltempo soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Piogge intense e diffuse interesseranno queste regioni, con possibili temporali specie su Liguria, Emilia Romagna e regioni tirreniche. Temperature che non subiranno grosse variazioni, risultando ancora leggermente al di sopra della media.

Maltempo invernale nel primo weekend di aprile

Durante la settimana corrente un lobo del vortice polare arrivato sulla Scandinavia cerca di espandersi verso l’Europa occidentale. Entro il fine settimana aria molto fredda in discesa da Nord raggiungerà l’Europa occidentale per poi fare irruzione sul Mediterraneo. Questa approfondirà un minimo di pressione al suolo fino a 995 hPa portando una fase di maltempo invernale in Italia. Piogge e temporali, ma anche neve a quote piuttosto basse per il periodo, interesseranno soprattutto le regioni centro-settentrionali, con fenomeni anche molto intensi. Le temperature subiranno un brusco calo, portandosi sotto la media del periodo anche di 6-8 gradi. Dei fenomeni interesseranno anche il Sud Italia, specie quelle del versante tirrenico e le Isole Maggiori. Si tratta quindi di un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, con clima freddo, maltempo e neve.

