METEO – ITALIA presa ad OSTAGGIO dall’ANTICICLONE nel prosieguo di MARZO, i dettagli

Goccia fredda in transito sul Mediterraneo centrale

Il transito verso il Mediterraneo centrale di una goccia fredda di stampo nordatlantica è responsabile dell’innesco di una perturbazione che in queste ore sta causando un peggioramento delle condizioni meteo evidente all’interno della nostra Penisola. Esso si traduce nell’ingresso di piogge che riguardano essenzialmente le regioni meridionali e la Sardegna, sui cui settori tirrenici (e non solo) nella seconda parte di serata è prevista una lieve intensificazione dei fenomeni.

Weekend di maltempo sull’Italia

Quanto avvenuto e quanto avverrà nelle prossime ore, preluderà un weekend che non trascorrerà sicuramente in maniera primaverile, nonostante la giornata di domenica 20 marzo sia il primo giorno di primavera seguendo il calendario astronomico. Piogge e rovesci continueranno ad interessare specifiche aree della nostra Penisola (scopri quali) con temperature in calo e quindi con quota neve in abbassamento. Sarà quindi un fine settimana contrassegnato dall’instabilità anche se non ovunque.

Inizio settimana instabilità residua, poi miglioramento

L’instabilità si protrarrà stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo fino ai primissimi giorni della prossima settimana, in particolare fino alla prima parte di martedì 22 marzo con tutta probabilità. A seguire diverranno più evidenti gli effetti di un campo di Alta pressione di natura africana in elevazione verso l’Italia, che riporterà quindi una generale stabilità accompagnata da un lento, ma costante, aumento delle temperature, come vedremo nel prossimo paragrafo.

