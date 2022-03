METEO – WEEKEND di forte MALTEMPO in arrivo in ITALIA e con TEMPERATURE in CALO: i dettagli

Peggioramento in atto sull’Italia

E’ in atto in queste ore un visibile peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, testimoniato anche dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico che mostrano un generale aumento della nuvolosità accompagnato talvolta da piogge e acquazzoni, specie al meridione e in Sardegna. Tale peggioramento è essenzialmente dovuto all’avanzamento di una goccia fredda che, dal Mediterraneo occidentale, si sposta verso est in direzione della nostra Penisola.

Prossime ore maltempo ancora in azione, con possibile intensificazione dei fenomeni

Nel corso delle prossime ore tale tendenza al maltempo sarà sostanzialmente confermata a causa del continuo afflusso di correnti perturbate all’interno del bacino del Mediterraneo centrale. Anzi, i fenomeni potrebbero addirittura subire un lieve intensificazione in alcuni punti dello stivale (scopri dove di preciso). Le temperature tuttavia continueranno a misurare valori anche in aumento rispetto ai giorni scorsi, dovuti al richiamo di correnti più miti innescato proprio dalla perturbazione stessa.

Un weekend di maltempo attende la nostra Penisola

La perturbazione di matrice nordatlantica, ma con contributo via via sempre più artico nel weekend, terrà sotto scacco l’Italia almeno per l’intera durata del fine settimana per l’appunto. Il maltempo continuerà ad interessare le regioni meridionali dello stivale e la Sardegna, con fenomeni anche localmente intensi sui settori tirrenici di quest’ultima specialmente nella giornata di domani sabato 19 marzo. Da domenica 20 a questo quadro meteorologico si accompagnerà anche un calo delle temperature stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

