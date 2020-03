METEO ITALIA – Prima GRAN CALDO, poi improvviso FRONTE FREDDO: ecco lo scenario completo

METEO A BREVE TERMINE, TUTTE LE PREVISIONI – Prima una fase caratterizzata da temperature ben al di sopra dei +20°C, poi peggiora nel week end ma vanno definiti ancora molti dettagli Buongiorno e bentrovati a tutti gli amici del Centro Meteo Italiano. Prosegue indisturbata la fase anticiclonica con correnti calde e secche in rimonta da Sud Ovest. Uno scenario molto più simile alla tarda Primavera con la colonnina di mercurio che sarà destinata a crescere ulteriormente nei prossimi giorni: diverse zone d’Italia nelle ore centrali potranno toccare e in alcuni casi superare anche i +20°C. Regioni come la Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e Piemonte sono pronte a sperimentare a partire da oggi delle temperature ben al di sopra della media stagionale. Da venerdì un primo peggioramento interesserà invece le regioni settentrionali, con nubi via via più compatte e e piogge di debole entità. FREDDO, vediamo quanto ne potrebbe arrivare sull’Italia Secondo i differenti scenari proposti dai vari centri di calcolo, sembrerebbe che le temperature in quota (850 hPa) siano destinate ad assumere valori negativi. Tuttavia, vi è ancora un discreto margine di incertezza su quali saranno le aree più interessate: secondo i modelli UKMO ed ECMWF, valori fino a 0/-2 °C potranno risultare ad 850 hPa al Nord Est e sull’alto Adriatico. Isoterme negative interesserebbero invece, secondo il modello americano GFS, gran parte dell’Italia centro-settentrionale. Si tratta di visioni differenti con un nodo che probabilmente verrà sciolto entro stasera. NEVE a bassa quota e maltempo? Il transito del fronte freddo tra le giornate di venerdì e domenica comporterebbe inevitabilmente il ritorno del maltempo su diverse regioni del nostro Paese, con fenomeni che verrebbero accompagnati da intense raffiche di vento, attività elettrica ed un improvviso calo delle temperature.

Previsioni meteo per oggi, giovedì 12 marzo 2020 e domani venerdì 13 marzo 2020 La giornata di oggi, come anticipato anche a pagina precedente, trascorrerà all’insegna del bel tempo prevalente su quasi tutte le regioni. Qualche nube in più potrà interessare invece la Liguria dove non sono escluse deboli piogge tra genovese e spezzino. Maggiori schiarite sul resto delle regioni settentrionali ma con nubi in generale aumento e copertura via via più compatta entro le ore serali e notturne. Domani il Nord sarà attraversato da un primo fronte perturbato con precipitazioni di modesta entità, al Centro-Sud persistono invece condizioni climatiche tardo primaverili e temperature in ulteriore aumento.