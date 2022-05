METEO ITALIA – Prima ondata di CALDO stagionale, attese punte di oltre +30°C

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Italia alle prese con un vasto promontorio d’alta pressione sub-tropicale che dispensa beltempo sulla nostra penisola. Tra ieri e oggi qualche infiltrazione umida si è palesata sulle regioni settentrionali, portando acquazzoni e temporali pomeridiani. Prossime ore che vedranno un peggioramento meteo specie al nord, con temporali che potranno sconfinare anche sui settori di pianura. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

AL NORD: Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sul Piemonte. Instabilità in aumento al pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi in sviluppo su Alpi e Appennino ma in movimento anche verso le pianure adiacenti, specie al Nord-Ovest. Migliora in serata. AL CENTRO: Giornata all’insegna del tempo asciutto sul Centro con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti in transito. Nuvolosità convettiva in sviluppo al pomeriggio sull’Appennino con possibilità di isolati acquazzoni. Fenomeni in esaurimento entro la serata. AL SUD E SULLE ISOLE : Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Stabilità prevalente anche al pomeriggio salvo qualche acquazzone o temporali sparso specie su Molise, Campania e Basilicata. Condizioni di tempo in miglioramento ovunque in serata. Vediamo la tendenza per la prossima settimana.